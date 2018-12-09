На Жлобинщине завершилась осенняя призывная кампания – 175 наших земляков отправились на срочную воинскую службу в войска и воинские формирования.

По информации начальника отдела призыва райвоенкомата подполковника запаса Юрия Билецкого, жлобинчане пополнили ряды частей различных родов войск, в том числе и элитных – пограничных, спецназа, а также – роту почётного караула и спецмилицейские части.

Один жлобинчанин на законном основании по религиозным причинам будет проходить альтернативную службу – в одном из медучреждений страны.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.





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