«Отказались от сахара, сметаны». Как семья из Заславля за три с половиной месяца похудела на 27 кг

GO.TUT.BY объявил конкурс « До и после », где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Своей историей поделились Екатерина и Александр Мишурные из Заславля: жена похудела на 13 кг, а муж — на 14. «Вместе мы смогли сказать „до свидания“ 27 килограммам!».



Фото: из личного архива. Первое фото сделано в апреле 2017 года, второе — в октябре 2018 года.

Расскажите и вы о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также расскажите о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Может быть, вы стали стройнее, а может — мускулистее? А может, наоборот, от худобы пришли к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке .

«Как лишний вес? У меня?!»

— Я никогда не казалась себе ни толстой, ни худой. У меня была нормальная фигура, — рассказывает Екатерина. — Хотя гены пальцем не задавишь: и мама, и тетя, и бабушка склонны к полноте. Но я не сидела на диетах, не знала, что такое «ограничивать себя в еде».

Последние месяцы первого брака и расставание с мужем были достаточно большим стрессом для моего организма. Я очень похудела. После встречи со вторым мужем, наоборот, расслабилась, и вес пошел вверх. И не только у меня, но и у мужа тоже.

Не скажу, что из худышки я превратилась в барышню с лишним весом мгновенно. Мой рост 172 см, и в декабре 2014 года я весила где-то 68−70 кг, что вполне меня устраивало. У мужа рост 176 см, а вес на момент знакомства был где-то 76−78 кг.

Но питание в духе «сахарку, чтоб послаще, и сметанку, чтоб пожирнее, и майонезику, чтоб побольше, и пивко по вечерам» сделало свое дело за три года. До сих пор не понимаю, почему так получилось. Мы ели те же продукты, что и раньше. На тот момент я работала в салоне связи, так что много двигалась: постоянный поток клиентов не давал возможности сидеть на месте. Склоняюсь к тому, что это все же те самые гены. Кстати, такие же есть и у мужа.



Фото: из личного архива

Я становилась на весы и отмечала: 70 кг, 72 кг, 76 кг… Когда набираешь два кило, это не особо заметно, а вот уже плюс шесть — видно. Помню, на работе один из постоянных клиентов как-то сказал: «Что-то ты раздобрела!». А я не поняла и говорю: «Да я всегда была доброй». Что он имел в виду, я поняла, когда пришла на прием к гинекологу, а доктор мне говорит: «Нужно сбросить лишний вес, где-то четыре килограмма». Честно? Как обухом по голове! Какой лишний вес? У меня?!

Неудачные попытки похудеть и уроки, которые из них стоит вынести

Ну, раз врач говорит, будем сбрасывать. От четырех килограммов избавлюсь легко! Впервые за 27 лет я решила сесть на диету. Нашла какую-то в интернете: обещали, за неделю сброшу 5 кило. Круто! Одной скучно, подключаем мужа. Целую неделю мы мучили себя тем, что если несоленую куриную грудку, свежую капусту и морковь. Помню одно: есть хотелось постоянно, это был просто ад. На таких диетах ты не думаешь о результате, а лишь о том, чтобы быстрее прошла эта чертова неделя и ты мог питаться, как раньше.

Через семь дней итог — минус два кило. Мало… Но больше я такого ада не вынесу. Сойдет и так. И не такая уж я и толстая! А врач ничего не понимает.

Но на минус два кило пришло плюс четыре! Надо опять что-то делать. Будем заниматься упражнениями, а есть — как хочется. Хватило где-то на неделю. Результат нулевой. Теперь-то я уже знаю, что залог успешного похудения — это 80% правильное питание и 20% физнагрузка.

В общем, бросили мы все эти затеи и зажили счастливо… и толсто:) Конец истории? Только начало.

Как удалось похудеть на 13 кг

Когда тебе не говорят о том, что есть лишний вес, ты живешь, в принципе, нормально: несмотря на одышку и на то, что стал быстрее уставать, что появилась лень и апатия. Нет, иногда ты, конечно, недоволен своим внешним видом, думаешь, что нужно действовать, — а потом опять эта лень. Лучше поем и лягу спать.



Фото: из личного архива

Когда я весила 76 кг, думала так: «Сейчас нормально, было бы 78 кг, надо было бы что-то предпринимать». В 78 кг загадывала про 80 кг. В 80 кг про 82 кг.

Даже когда все вокруг начинают говорить: «Вы так поправились! От хорошей жизни, наверное», — ты сможешь изменить ситуацию только тогда, когда сам этого захочешь.

В 2018 год мы вошли с таким весом: я — 85,3 кг, муж — 90,5 кг. Это был финиш. Я поняла, что больше так не хочу.

В этот момент в соцсети на глаза попалась информация о программе похудения, которую вел опытный тренер. Глядя на фото участников, не могла поверить, что можно добиться таких результатов — больше похоже на фотошоп. Решила попробовать. Не получится, так хоть потом расскажу людям, что это развод и нечего тратить деньги. Участвовать со мной согласился муж.

Мы начали 5 февраля. В течении недели ты питаешься по плану, каждый день сбрасываешь фото блюд, в конце недели — замеры и взвешивание. Обязательно один день в неделю читмил: день, когда можно есть все, что хочешь. За пять недель у меня было минус 4,5 кг, у мужа — 7,3 кг. За 3,5 месяца я сбросила 13 кг: в талии минус 15 см. Муж сбросил 14 кг.

Помимо того, что худеешь, узнаешь много интересной информации о продуктах. Если раньше в магазине обращала внимание лишь на дату производства и срок годности, то сейчас информация о составе, белках, жирах, углеводах — основная.



Фото: из личного архива Екатерины Мишурной

После программы я сбросила еще 2 кг и вернулась к своему весу, который был четыре года назад.

Мы продолжаем питаться правильно, потому что по-другому уже невозможно. Отказались от сахара, растительного масла, сметаны, свинины и других продуктов, которым нашли здоровую альтернативу. Подключили физнагрузки: три раза в неделю занимаемся спортом. Оказалось, я это люблю.

О том, как я питаюсь и тренируюсь, публикую посты в инстаграм. Не для того, чтобы похвастаться: «Смотрите, какая я крутая… Сначала нажрала 15 кг, теперь сбросила!». Нет. Для того, чтобы мотивировать на изменения в лучшую сторону. Чтобы никто не сомневался, что у него может не получится. Обязательно получится!