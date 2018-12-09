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Водитель был под наркотиками: СК завершил расследование аварии в Орше, в которой пострадал ребенок
Следователи завершили расследование дела о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в результате которого пострадала школьница. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП 14-летний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
Специалисты ГКСЭ установили, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, а также управлял технически неисправным автомобилем. Неисправности автомобиля заключались в завоздушивании левого тормозного контура, заглушивании тормозных механизмов задних колес, отсутствии тормозного механизма заднего правого колеса, что запрещало его участие в дорожном движении.
Следователи предъявили 28-летнему водителю обвинение по части 4 статьи 317 УК Беларуси. Он заключен под стражу.
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Также установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем. Неисправности заключались в завоздушивании левого тормозного контура, заглушивании...
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