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Водитель был под наркотиками: СК завершил расследование аварии в Орше, в которой пострадал ребенок

10.12.2018 16:16 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование дела о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в результате которого пострадала школьница. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.


Напомним, авария произошла вечером 29 мая. Водитель Opel Vectrа ехал по улице Юрия Бобкова со стороны проспекта Текстильщиков в направлении улицы 60 лет БССР и вблизи дома № 4 совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.


В результате ДТП 14-летний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Специалисты ГКСЭ установили, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, а также управлял технически неисправным автомобилем. Неисправности автомобиля заключались в завоздушивании левого тормозного контура, заглушивании тормозных механизмов задних колес, отсутствии тормозного механизма заднего правого колеса, что запрещало его участие в дорожном движении.


Следователи предъявили 28-летнему водителю обвинение по части 4 статьи 317 УК Беларуси. Он заключен под стражу.

 
 
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Также установлено, что мужчина управлял технически неисправным автомобилем. Неисправности заключались в завоздушивании левого тормозного контура, заглушивании...
 
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