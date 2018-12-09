Водитель был под наркотиками: СК завершил расследование аварии в Орше, в которой пострадал ребенок

Следователи завершили расследование дела о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в результате которого пострадала школьница. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.





Напомним, авария произошла вечером 29 мая. Водитель Opel Vectrа ехал по улице Юрия Бобкова со стороны проспекта Текстильщиков в направлении улицы 60 лет БССР и вблизи дома № 4 совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП 14-летний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Специалисты ГКСЭ установили, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, а также управлял технически неисправным автомобилем. Неисправности автомобиля заключались в завоздушивании левого тормозного контура, заглушивании тормозных механизмов задних колес, отсутствии тормозного механизма заднего правого колеса, что запрещало его участие в дорожном движении.





Следователи предъявили 28-летнему водителю обвинение по части 4 статьи 317 УК Беларуси. Он заключен под стражу.