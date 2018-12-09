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Декрет №3 «О содействии занятости населения»: как узнать, отнесен ли гражданин к не занятым в экономике
10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
В целях информирования граждан о нахождении их в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, введена электронная услуга – предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике.
Услуга доступна с 1 декабря 2018 г.
Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя лично.
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Декрет №3 «О содействии занятости населения»: как узнать, отнесен ли гражданин к не занятым в экономике
В целях информирования граждан о нахождении их в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, введена электронная услуга – предоставление сведений...
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