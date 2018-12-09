Декрет №3 «О содействии занятости населения»: как узнать, отнесен ли гражданин к не занятым в экономике

В целях информирования граждан о нахождении их в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, введена электронная услуга – предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике.

Услуга доступна с 1 декабря 2018 г.

Воспользоваться данной услугой гражданин может только в отношении себя лично.