Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободных жилых помещениях коммерческого использования.

В соответствии с пунктом 84 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 года №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободных жилых помещениях коммерческого использования:

- двухкомнатная квартира №6 в доме №2 в аг.Скирмонтово Дзержинского района Минской области. Общая площадь жилого помещения 47,22 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 23 рубля 14 копеек;

- трехкомнатная квартира №34 в доме №6 по ул. Шарко в г.Дзержинске Минской области. Общая площадь жилого помещения 64,2 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 157 рублей 29 копеек.

Прием заявлений осуществляется по 22 декабря 2018 года включительно в службе «Одно окно» Дзержинского районного исполнительного комитета.

При себе иметь паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие льготы.



