Алина ПЕТРОВА

Одностишья

* * *

Ремонт квартиры близился к разводу…

* * *

Одна слеза – и пали аргументы.

* * *

Ты сохранила девственность мышленья.

* * *

Признав её права, свои считал правей.

* * *

Он ждал. Она ждала. А время ждать не стало.

* * *

Назначил встречу. Ты пришла. С вещами.

* * *

Кто б защитил нас. От самообмана.

* * *

Есть много в мире сил. Но всех мощнее лень.

* * *

Ещё не сказаны слова, и есть надежда…

* * *

В словах пустой породы стало много.

* * *

Страшнее лжи бывает только правда.

* * *

Альфонс на двух работах задыхался.

* * *

Как грациозно ты заламываешь руки!

* * *

Был аргумент увесистым, чугунным.

* * *

Настало время посмеяться. Над собой.

* * *

Фасад приличия тихонько разрушался.

* * *

Ушёл? Попробую программу «реверс».

* * *

Очаг усыпан густо пеплом ссоры.

* * *

Сказал красиво – и как будто сделал.

* * *

А вечер пятницы всегда так много мнит…

* * *

Она купила свечи. Он напрягся…

* * *

Пришли на край обрыва... отношений.

* * *

Стрельнув глазами, поняла, что промахнулась.

* * *

Он женщин понимал… со всех сторон.

* * *

Всё повторяется. Особенно ошибки.

* * *

Всегда был кстати. Как солёный огурец.

* * *

Создатель ввёл не ту программу.

* * *

Бывает, что и камень тает.

* * *

И вместо тормоза она нажала газ.

* * *

Построил баню, дом, забор и… тёщу.

* * *

Как трепетна её любовь. К себе.

* * *

Где был, где был? Сегодня ночь музеев.

* * *

Мороз, мадам, не простудите декольте.

* * *

Он с головой ушёл… Под одеяло.

* * *

Ты слов на ветер не бросал.

Бросал ты женщин.

* * *

Нахально-мстительно опять звонит будильник.

* * *

Ты мне не снишься. Вот и слава Богу.

Надрукавана ў №96 ад 11.12.2018 г.