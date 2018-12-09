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Алина ПЕТРОВА Одностишья
10.12.2018 — Разное | Герой працы
Одностишья
* * *
Ремонт квартиры близился к разводу…
* * *
Одна слеза – и пали аргументы.
* * *
Ты сохранила девственность мышленья.
* * *
Признав её права, свои считал правей.
* * *
Он ждал. Она ждала. А время ждать не стало.
* * *
Назначил встречу. Ты пришла. С вещами.
* * *
Кто б защитил нас. От самообмана.
* * *
Есть много в мире сил. Но всех мощнее лень.
* * *
Ещё не сказаны слова, и есть надежда…
* * *
В словах пустой породы стало много.
* * *
Страшнее лжи бывает только правда.
* * *
Альфонс на двух работах задыхался.
* * *
Как грациозно ты заламываешь руки!
* * *
Был аргумент увесистым, чугунным.
* * *
Настало время посмеяться. Над собой.
* * *
Фасад приличия тихонько разрушался.
* * *
Ушёл? Попробую программу «реверс».
* * *
Очаг усыпан густо пеплом ссоры.
* * *
Сказал красиво – и как будто сделал.
* * *
А вечер пятницы всегда так много мнит…
* * *
Она купила свечи. Он напрягся…
* * *
Пришли на край обрыва... отношений.
* * *
Стрельнув глазами, поняла, что промахнулась.
* * *
Он женщин понимал… со всех сторон.
* * *
Всё повторяется. Особенно ошибки.
* * *
Всегда был кстати. Как солёный огурец.
* * *
Создатель ввёл не ту программу.
* * *
Бывает, что и камень тает.
* * *
И вместо тормоза она нажала газ.
* * *
Построил баню, дом, забор и… тёщу.
* * *
Как трепетна её любовь. К себе.
* * *
Где был, где был? Сегодня ночь музеев.
* * *
Мороз, мадам, не простудите декольте.
* * *
Он с головой ушёл… Под одеяло.
* * *
Ты слов на ветер не бросал.
Бросал ты женщин.
* * *
Нахально-мстительно опять звонит будильник.
* * *
Ты мне не снишься. Вот и слава Богу.
Надрукавана ў №96 ад 11.12.2018 г.
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Алина ПЕТРОВА Одностишья * * * Ремонт квартиры близился к разводу… * * * Одна слеза – и пали аргументы. * * * Ты сохранила девственность мышленья. * * * Признав...
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