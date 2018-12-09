﻿ Алина ПЕТРОВА Одностишья. 21.by
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Алина ПЕТРОВА Одностишья

10.12.2018 — Разное | Герой працы  
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Алина ПЕТРОВА ОдностишьяАлина ПЕТРОВА
Одностишья
*  *  *
Ремонт квартиры близился к разводу…
*  *  *
Одна слеза – и пали аргументы.
*  *  *
Ты сохранила девственность мышленья.
*  *  *
Признав её права, свои считал правей.
*  *  *
Он ждал. Она ждала. А время ждать не стало.
*  *  *
Назначил встречу. Ты пришла. С вещами.
*  *  *
Кто б защитил нас. От самообмана.
*  *  *
Есть много в мире сил. Но всех мощнее лень.
*  *  *
Ещё не сказаны слова, и есть надежда…
*  *  *
В словах пустой породы стало много.
*  *  *
Страшнее лжи бывает только правда.
*  *  *
Альфонс на двух работах задыхался.
*  *  *
Как грациозно ты заламываешь руки!
*  *  *
Был аргумент увесистым, чугунным.
*  *  *
Настало время посмеяться. Над собой.
*  *  *
Фасад приличия тихонько разрушался.
*  *  *
Ушёл? Попробую программу «реверс».
*  *  *
Очаг усыпан густо пеплом ссоры.
*  *  *
Сказал красиво – и как будто сделал.
*  *  *
А вечер пятницы всегда так много мнит…
*  *  *
Она купила свечи. Он напрягся…
*  *  *
Пришли на край обрыва... отношений.
*  *  *
Стрельнув глазами, поняла, что промахнулась.
*  *  *
Он женщин понимал… со всех сторон.
*  *  *
Всё повторяется. Особенно ошибки.
*  *  *
Всегда был кстати. Как солёный огурец.
*  *  *
Создатель ввёл не ту программу.
*  *  *
Бывает, что и камень тает.
*  *  *
И вместо тормоза она нажала газ.
*  *  *
Построил баню, дом, забор и… тёщу.
*  *  *
Как трепетна её любовь. К себе.
*  *  *
Где был, где был? Сегодня ночь музеев.
*  *  *
Мороз, мадам, не простудите декольте.
*  *  *
Он с головой ушёл… Под одеяло.
*  *  *
Ты слов на ветер не бросал.
Бросал ты женщин.
*  *  *
Нахально-мстительно опять звонит будильник.
*  *  *
Ты мне не снишься. Вот и слава Богу.
Надрукавана ў №96 ад 11.12.2018 г.
 
 
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Алина ПЕТРОВА Одностишья *  *  * Ремонт квартиры близился к разводу… *  *  * Одна слеза – и пали аргументы. *  *  * Ты сохранила девственность мышленья. *  *  * Признав...
 
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