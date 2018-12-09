﻿ Состоялись матчи третьего тура чемпионата Принеманья по мини-футболу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Принеманья по мини-футболу

10.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Принеманья по мини-футболу

В минувшие выходные состоялись матчи третьего тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

В субботу красносельский «Цементник» наведался в гости в Вороново к одноименной команде, основу которой составляют игроки соседней Лиды, и довольно неожиданно уступил с крупным счетом 10:5. У красносельчан отличились Геннадий Костюкевич, Андрей Кречак, Евгений Василевский-младший и дважды Евгений Василевский. Надеемся, ничего не помешает цемзаводчанам взять реванш у «Вороново» в ответной встрече 13 января в родных стенах.

А волковысский «Беллакт» в воскресенье реабилитировался в родных стенах в глазах болельщиков за разгром в Квасовке в матче второго тура. В спортзале средней школы № 7 беллактовцы разгромили «Новогрудок» 12:2. Начало матча было за гостями. Именно их капитан Сергей Романюк на 9-й минуте открыл счет в матче. Но спустя пять минут хозяева сравняли счет, гол на счету Игоря Остапчука, и после забитого гола их было не остановить. По разу огорчили новогрудчан Дмитрий Голубев, Евгений Шульский, дублем отметились Игорь Остапчук, Константин Исерлис, Роман Кисель, Вадим Дернейко и Дмитрий Лешанюк. На 69-й минуте гости сумели забить еще один гол в ворота волковычан. Мяч забил Анатолий Шелк.

С обоих матчей нашим сайтом были организованы прямые трансляции в соцсети Вконтакте в группах «Цементника» и «Смены».

16 декабря любителей мини-футбола Волковыщины ожидает дерби. «Цементник» на своей площадке в Росской средней школе примет «Беллакт». Начало матча в 15 часов.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие выходные состоялись матчи третьего тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. В субботу красносельский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доцеловалась и дознакомилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика