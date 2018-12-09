Состоялись матчи третьего тура чемпионата Принеманья по мини-футболу





В минувшие выходные состоялись матчи третьего тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

В субботу красносельский «Цементник» наведался в гости в Вороново к одноименной команде, основу которой составляют игроки соседней Лиды, и довольно неожиданно уступил с крупным счетом 10:5. У красносельчан отличились Геннадий Костюкевич, Андрей Кречак, Евгений Василевский-младший и дважды Евгений Василевский. Надеемся, ничего не помешает цемзаводчанам взять реванш у «Вороново» в ответной встрече 13 января в родных стенах.

А волковысский «Беллакт» в воскресенье реабилитировался в родных стенах в глазах болельщиков за разгром в Квасовке в матче второго тура. В спортзале средней школы № 7 беллактовцы разгромили «Новогрудок» 12:2. Начало матча было за гостями. Именно их капитан Сергей Романюк на 9-й минуте открыл счет в матче. Но спустя пять минут хозяева сравняли счет, гол на счету Игоря Остапчука, и после забитого гола их было не остановить. По разу огорчили новогрудчан Дмитрий Голубев, Евгений Шульский, дублем отметились Игорь Остапчук, Константин Исерлис, Роман Кисель, Вадим Дернейко и Дмитрий Лешанюк. На 69-й минуте гости сумели забить еще один гол в ворота волковычан. Мяч забил Анатолий Шелк.

С обоих матчей нашим сайтом были организованы прямые трансляции в соцсети Вконтакте в группах «Цементника» и «Смены».

16 декабря любителей мини-футбола Волковыщины ожидает дерби. «Цементник» на своей площадке в Росской средней школе примет «Беллакт». Начало матча в 15 часов.