



Казбек Япринцев, в августе 2016 года приговоренный к лишению свободы на 8 лет за мошенничество, вышел на свободу.

Об этом TUT.BY сообщили источники, близкие к окружению Казбека и его отца, известного белорусского бизнесмена и спортсмена Владимира Япринцева.

«Казбек вышел на свободу в пятницу. Президент удовлетворил его ходатайство о помиловании», — рассказал собеседник. «Помилование не освобождает от ответственности по гражданским искам — от долгов ни Казбек, ни его отец никогда не отказывались», — уточнил источник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко помиловал Япринцева, он вышел на свободу Казбек Япринцев, в августе 2016 года приговоренный к лишению свободы на 8 лет за мошенничество, вышел на свободу.

Как ранее сообщалось, совладелец холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны 11 августа 2015 года. Глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что заявление о противоправной деятельности Владимира Япринцева поступило в КГБ летом 2015 года от белорусского бизнесмена Юрия Чижа и двух его партнеров из России. Позже был задержан и сам Юрий Чиж.