Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая находится под патронатом Президента Беларуси, стартовала 10 декабря на Ивьевщине.





Целый месяц волшебства, исполнения желаний, тепла и сердечности ждут мальчиков и девочек социально-педагогического центра, центра коррекционно-развивающего обучения, Дома семейного типа, детского отделения центральной районной больницы, опекунских и приемных семей и т.д., куда придут в рамках акции руководители местных исполнительных и распорядительных органов, служб, ведомств, организаций и окажут помощь в решении существующих проблем, вручат детям подарки.

Вечные христианские ценности: добро, любовь, сопереживание, сострадание, - это то, что ставит в центр угла этой акции главный Дед Мороз нашей детворы – государство Республика Беларусь.









В Ивьевской средней школе, где собрались ученики начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы, Ивьевской средней школы и гимназии №1 города Ивье состоялось торжественное открытие акции. Поздравить ребят с начинающимися Новогодними и Рождественскими праздниками пришли: заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель, заместитель начальника отдела образования Ивьевского райисполкома Светлана Витольдовна Рынкевич, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Ивьевского РОВД Александр Иванович Шидловский.









Елка, Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои и, конечно, присутствовавшие гости поздравили ребят с приближающимися праздниками, пожелали, чтобы новогоднее волшебство оставило тепло и радость в душах на весь новый 2018 год.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевич.