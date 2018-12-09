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Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

10.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая находится под патронатом Президента Беларуси, стартовала 10 декабря на Ивьевщине.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Целый месяц волшебства, исполнения желаний, тепла и сердечности ждут мальчиков и девочек социально-педагогического центра, центра коррекционно-развивающего обучения, Дома семейного  типа, детского отделения центральной районной больницы, опекунских и приемных семей и т.д., куда придут в рамках акции руководители  местных исполнительных и распорядительных органов, служб, ведомств, организаций и окажут помощь в решении существующих проблем, вручат детям подарки.
Вечные христианские ценности: добро, любовь, сопереживание, сострадание, - это то, что ставит в центр угла этой акции главный Дед Мороз нашей детворы – государство Республика Беларусь.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

В Ивьевской средней школе, где собрались ученики начальных классов Ивьевского яслей-сада-начальной школы, Ивьевской средней школы и гимназии №1 города Ивье  состоялось торжественное открытие акции. Поздравить ребят с начинающимися Новогодними и Рождественскими праздниками пришли: заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель,  заместитель начальника отдела образования Ивьевского райисполкома Светлана Витольдовна Рынкевич, инспектор  инспекции по делам несовершеннолетних Ивьевского РОВД Александр Иванович Шидловский.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала на Ивьевщине

Елка, Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои и, конечно, присутствовавшие гости поздравили ребят с приближающимися праздниками, пожелали, чтобы новогоднее волшебство оставило тепло и радость в душах на весь новый 2018 год.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевич.

 
 
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Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая находится под патронатом Президента Беларуси, стартовала 10 декабря на Ивьевщине. Целый месяц...
 
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