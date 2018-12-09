Мини-футбол на Кубок газеты «Іўеўскі край”: Интрига сохраняется. Победитель определится в воскресенье

Всего в турнире по мини-футболу на Кубок газеты «Іўеўскі край” в программе спартакиады среди сельсоветов, КСУП, учреждений, предприятий и организаций в текущем году принимает участие 9 команд.
8 и 9 декабря в Ивьевском ГСПЛ прошли предварительные игры в двух группах, которые выявили по четыре лучших команды в каждой группе.
Результаты предварительных игр, группа «А»:
«Минчане» - «Трабы» - 11-3;
«Юратишки» - «Трабы» - 14-0;
«Минчане» - ДРСУ 6-3;
ДРСУ-156 - «Трабы» 17-3;
«Юратишки» - «Минчане» 1-3;
«Юратишки» - «ДРСУ-156» 9-1.
Итоговое положение команд после предварительных игр, группа «А»:
1..«Минчане»;
2.«Юратишки»;
3.»ДРСУ-156»;
4.«Трабы».
Результаты предварительных игр, группа «Б»:
«РОЧС» - «Надежда» 3-3
«Юратишки СШ» - «ГСПЛ-2» - 2-20
«Надежда» - «Юратишки СШ» - 6-2
«ГСПЛ-1» - РОЧС 4-5
«Юратишки СШ» - «ГСПЛ-1» 0-11
«ГСПЛ-2» - «Надежда» - 5-2
«ГСПЛ-1» - «ГСПЛ-2» - 1-14
«РОЧС» - «Юратишки СШ» - 5-2
«ГСПЛ-2» - «РОЧС» - 2-0
«Надежда» - «ГСПЛ-1» - 8- 5
Итоговое положение команд после предварительных игр, группа «Б»:
- «ГСПЛ-2»;
- «Надежда»;
- «РОЧС»;
- «ГСПЛ»;
- «Юратишки СШ».
Хотя «РОЧС» и «Надежда» набрали одинаковое количество очков (по семь), по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей вторыми стали футболисты «Надежды».
По результатам первых двух игровых дней выявились пары, среди которых и определится победитель турнира. На выходные (15 и 16 декабря) в спортивном зале Ивьевского ГСПЛ сыграют между собой по круговой системе четыре сильнейших команды: «Минчане», «Юратишки», «ГСПЛ-2» и «Надежда».
Лучшей команде будет вручен переходящий Кубок газеты «Іўеўскі край”. Также будут отмечены лучший игрок турнира, лучший вратарь и лучший бомбардир.
Приятно, что приняли участие в соревнованиях и школьники. Команда Юратишковского я/с-СШ хотя и пропустила за четыре игры 42 мяча, но показала боевой дух. Юные футболисты забили в ворота противника шесть мячей.
Интрига соревнований сохраняется. В числе лучших бомбардиров турнира форвард из “ГСПЛ-2” Артем Юруш, который забил 23 мяча. По девять мячей забили Олег Бойса и Сергей Сакович.
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.