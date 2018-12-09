Карта гостя, посвященная II Европейским играм, поступила в продажу

Как сообщил начальник центра «Карты гостя» УП «Мингорсправка» Александр ШИФРИН, специальный формат «Карты гостя», брендированный для II Европейских игр, уже поступил в продажу. Она рассчитана на 10 дней и стоит 16 рублей 50 копеек.

Специалист пояснил, что обладатель карты сможет получить скидки в размере от 10% до 64% на посещение музеев и музейных комплексов Минска и окрестностей, экскурсий, аквапарка. Кроме того, как пишет БЕЛТА , в течение трех лет после приобретения карты по ней можно на 5-20% дешевле купить товары и получить услуги в объектах сопутствующего сервиса – отелях, ресторанах и кафе, магазинах торговых сетей, пунктах проката автомобилей и велосипедов.

Как отметил Александр Шифрин, «Карта гостя» II Европейских игр активируется с 17 июня накануне значимых международных соревнований. Однако купить ее можно уже сейчас.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.