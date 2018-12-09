Российский хоккеист умер во время матча

«Лёша ушёл от нас трагично. Он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилёг, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал», — приводит слова игроков команды портал Ura.news.





Все попытки помочь спортсмену не принесли результата.





У Захарова осталась семья: жена и 16-летняя дочь.