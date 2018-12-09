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Российский хоккеист умер во время матча
44-летний игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча. Трагедия произошла в Перми в спорткомплексе «Победа».
«Лёша ушёл от нас трагично. Он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилёг, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал», — приводит слова игроков команды портал Ura.news.
Все попытки помочь спортсмену не принесли результата.
У Захарова осталась семья: жена и 16-летняя дочь.
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44-летний игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча. Трагедия произошла в Перми в спорткомплексе «Победа».
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