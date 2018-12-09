|
В Полоцке главная елка города застряла под рекламным баннером, ее опилили, а потом решили заменить
Главная елка Полоцка на несколько дней стала поводом для саркастических комментариев. На площади Свободы установили дерево, половина ветвей которого снизу была опилена.
- Как будто от нее пару раз откусили!
- Это налоговая подоходный сняла!
- Похоже, этой елкой отбивались от пьяного лесника! – изощрялись в комментариях одни полочане.
- Зато блогеры и хипстеры одобрят, модно, современно, артхаусно! – пытались найти в ситуации что-то хорошее другие.
Елку повредили при транспортировке, объясняли горожане, которые наблюдали это собственными глазами.
- Везли её распушенную на три полосы движения, стянуть ветки не додумались, поэтому и отпилили их, а везли эту красавицу в час пик, такой пробки я ещё не видел, - рассказал Андрей, пользователь соцсети Вконтакте.
- Елка была нормальная, мы следом по трассе ехали, но на въезде на Аэродром (один из микрорайонов Полоцка) произошел конфуз, машина под баннером не проходила, - рассказала Наталья.
Страшненькая елка простояла недолго – на следующий день ее убрали.
В ЖКХ подтвердили, что изначально ёлка была красивая, но ее повредили при транспортировке. Надеялись повреждения замаскировать, но не получилось. Поэтому на днях в Полоцк привезут новую главную елку, а поврежденную немного подрежут и установят в одном из микрорайонов.
Официальное открытие главной полоцкой елки назначено на 28 декабря. Обещают парад снеговиков, новогодние фотозоны и прочие праздничные фишки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная елка Полоцка на несколько дней стала поводом для саркастических комментариев. На площади Свободы установили дерево, половина ветвей которого снизу была...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)