В Полоцке главная елка города застряла под рекламным баннером, ее опилили, а потом решили заменить





- Как будто от нее пару раз откусили!





- Это налоговая подоходный сняла!





- Похоже, этой елкой отбивались от пьяного лесника! – изощрялись в комментариях одни полочане.





- Зато блогеры и хипстеры одобрят, модно, современно, артхаусно! – пытались найти в ситуации что-то хорошее другие.





Елку повредили при транспортировке, объясняли горожане, которые наблюдали это собственными глазами.





- Везли её распушенную на три полосы движения, стянуть ветки не додумались, поэтому и отпилили их, а везли эту красавицу в час пик, такой пробки я ещё не видел, - рассказал Андрей, пользователь соцсети Вконтакте.





- Елка была нормальная, мы следом по трассе ехали, но на въезде на Аэродром (один из микрорайонов Полоцка) произошел конфуз, машина под баннером не проходила, - рассказала Наталья.





Страшненькая елка простояла недолго – на следующий день ее убрали.





В ЖКХ подтвердили, что изначально ёлка была красивая, но ее повредили при транспортировке. Надеялись повреждения замаскировать, но не получилось. Поэтому на днях в Полоцк привезут новую главную елку, а поврежденную немного подрежут и установят в одном из микрорайонов.





Официальное открытие главной полоцкой елки назначено на 28 декабря. Обещают парад снеговиков, новогодние фотозоны и прочие праздничные фишки.



