﻿ В Полоцке главная елка города застряла под рекламным баннером, ее опилили, а потом решили заменить. 21.by
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В Полоцке главная елка города застряла под рекламным баннером, ее опилили, а потом решили заменить

10.12.2018 17:05 — Разное | Партизан  
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Главная елка Полоцка на несколько дней стала поводом для саркастических комментариев. На площади Свободы установили дерево, половина ветвей которого снизу была опилена.


- Как будто от нее пару раз откусили!

- Это налоговая подоходный сняла!

- Похоже, этой елкой отбивались от пьяного лесника! – изощрялись в комментариях одни полочане.

- Зато блогеры и хипстеры одобрят, модно, современно, артхаусно! – пытались найти в ситуации что-то хорошее другие.

Елку повредили при транспортировке, объясняли горожане, которые наблюдали это собственными глазами.

- Везли её распушенную на три полосы движения, стянуть ветки не додумались, поэтому и отпилили их, а везли эту красавицу в час пик, такой пробки я ещё не видел, - рассказал Андрей, пользователь соцсети Вконтакте.

- Елка была нормальная, мы следом по трассе ехали, но на въезде на Аэродром (один из микрорайонов Полоцка) произошел конфуз, машина под баннером не проходила, - рассказала Наталья.

Страшненькая елка простояла недолго – на следующий день ее убрали.

В ЖКХ подтвердили, что изначально ёлка была красивая, но ее повредили при транспортировке. Надеялись повреждения замаскировать, но не получилось. Поэтому на днях в Полоцк привезут новую главную елку, а поврежденную немного подрежут и установят в одном из микрорайонов.

Официальное открытие главной полоцкой елки назначено на 28 декабря. Обещают парад снеговиков, новогодние фотозоны и прочие праздничные фишки.


 
 
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Главная елка Полоцка на несколько дней стала поводом для саркастических комментариев. На площади Свободы установили дерево, половина ветвей которого снизу была...
 
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