В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Ситуацию подпортили продукты питания

В Беларуси годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5% (месяцем ранее она составляла 4,9%). Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продовольственные товары — на 1,2%. При этом платные услуги дешевеют второй месяц подряд.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Платные услуги в ноябре подешевели на 0,94%, а в октябре — на 0,3%. При этом за год они выросли в цене на 7,4%.

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, а за год — на 3%. Продовольственные товары за год подорожали на 5,2%.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Инфляционные ожидания белорусов остаются достаточно высокими — согласно ноябрьскому исследованию Нацбанка, граждане ожидают роста цен на 12,6% в течение года. В августе ожидаемый гражданами уровень инфляции на 12 месяцев составлял 11,7%.