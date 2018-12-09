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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Ситуацию подпортили продукты питания
10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5% (месяцем ранее она
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Платные услуги в ноябре подешевели на 0,94%, а в октябре — на 0,3%. При этом за год они выросли в цене на 7,4%.
Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, а за год — на 3%. Продовольственные товары за год подорожали на 5,2%.
По итогам этого года,
Инфляционные ожидания белорусов остаются достаточно высокими — согласно ноябрьскому
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В Беларуси годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5% (месяцем ранее она составляла 4,9%). Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продовольственные товары — на...
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