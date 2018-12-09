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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Ситуацию подпортили продукты питания

10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5% (месяцем ранее она составляла 4,9%). Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продовольственные товары — на 1,2%. При этом платные услуги дешевеют второй месяц подряд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61421.php

В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Ситуацию подпортили продукты питания

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Платные услуги в ноябре подешевели на 0,94%, а в октябре — на 0,3%. При этом за год они выросли в цене на 7,4%.

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02%, а за год — на 3%. Продовольственные товары за год подорожали на 5,2%.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.

Инфляционные ожидания белорусов остаются достаточно высокими — согласно ноябрьскому исследованию Нацбанка, граждане ожидают роста цен на 12,6% в течение года. В августе ожидаемый гражданами уровень инфляции на 12 месяцев составлял 11,7%.

 
 
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В Беларуси годовая инфляция в ноябре ускорилась до 5% (месяцем ранее она составляла 4,9%). Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продовольственные товары — на...
 
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