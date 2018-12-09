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Объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление Московского района
10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Администрацией Московского района города Бреста с целью активного привлечения граждан, учреждений, предприятий и организаций к общему праздничному украшению города объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, входных групп зданий и прилегающих территорий для создания праздничного декоративно-художественного облика Московского района г. Бреста в период подготовки и проведения новогодних праздников и определения лучших предприятий, организаций, учреждений и физических лиц по новогоднему украшению.
Сроки проведения смотра-конкурса – с 15 декабря по 31 декабря текущего года. Подведение итогов – после 15 января 2019 года.
Для участия в смотре-конкурсе приглашаются учреждения, предприятия, организации, имеющие на территории района объекты собственности или управления, а также физические лица – собственники объектов новогоднего украшения.
Фотоматериалы желающих принять участие в конкурсе до 31 декабря предоставляются на электронный адрес или в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района г. Бреста по адресу: г. Брест, ул. Московская, 273, каб. 71, e-mail:
Итоги смотра-конкурса подводятся решением специальной комиссии по следующим номинациям:
Победители в каждой номинации награждаются дипломами, денежными вознаграждениями или ценными призами.
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Администрацией Московского района города Бреста с целью активного привлечения граждан, учреждений, предприятий и организаций к общему праздничному украшению...
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