Анатолий Лис указал на недопустимость повторения фактов, имевших место в гололедицу

10 декабря 2018 года, на аппаратном совещании с участием структурных подразделений облисполкома, руководитель области Анатолий Лис указал на недопустимость повторения фактов, имевших место в недавнюю гололедицу, когда травмированные люди жаловались на отсутствие возможности получить своевременную помощь в медицинских учреждениях по месту жительства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61419.php

Читать полностью в источнике с фото:





«Сегодня у нас есть возможность оказать в поликлиниках первую помощь людям при травмировании, – сказал председатель облисполкома. – Такого быть не должно, чтобы людей отправляли только в одну конкретную больницу, где они вынуждены ожидать в многочасовых очередях».

О том, куда и к каким специалистам обращаться, о готовности учреждений города Бреста к оказанию своевременной и качественной медицинской помощи в случае получения травмы, рассказал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус. «Травмпункт при больнице скорой медицинской помощи работает круглосуточно. По сложившейся практике бригады скорой медицинской помощи доставляют сюда получивших травму людей по понедельникам, средам, пятницам, субботам. В остальные дни – в травмпункт центральной городской больницы. Вместе с тем – и это важно знать в случаях особых ситуаций, вызванных массовым травматизмом, – подчеркнул Сергей Вильгельмович, – каждый пациент имеет возможность и право обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана помощь травматологом, хирургом или иным специалистом».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61419.php

Читать полностью в источнике с фото:





Главврач уточнил: 3 декабря поликлиники областного центра также оказывали помощь травмированным в результате гололеда, и в течение дня было принято 102 человека. Сергей Кляус разъяснил, что по результатам травмы, при наличии показаний для стационара, санитарным транспортом пациент из поликлиники доставляется в профильное учреждение. Таким образом, медицинские учреждения города готовы к оказанию своевременной и квалифицированной помощи травмированным пациентам.