Сотрудники ГАИ убрали кирпичи, которые высыпались из грузовика на перекрёстке

Однако... Сразу несколько посетителей сообщили нам о том, что на перекрёстке у "большого" Евроопта на Варшавке из грузовика высыпалась часть кирпичей.



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Сотрудники ГАИ обеспечили безопасность и главное - помогли убрать это безобразие.



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Как говорится - респект и уважуха.



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Приятно, когда сотрудники выполняют свою работу так, что это заметно для всех.



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