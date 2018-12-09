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Сотрудники ГАИ убрали кирпичи, которые высыпались из грузовика на перекрёстке
10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Однако... Сразу несколько посетителей сообщили нам о том, что на перекрёстке у "большого" Евроопта на Варшавке из грузовика высыпалась часть кирпичей.
Сотрудники
Как говорится - респект и уважуха.
Приятно, когда сотрудники выполняют свою работу так, что это заметно для всех.
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