Спортивных менеджеров начнут готовить в Барановичском госуниверситете

В Барановичском государственном университете в 2019 году начнется набор абитуриентов по специальности "спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)", сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии БарГУ Татьяна Герасимович.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61416.php

Читать полностью в источнике с фото:





Новая специальность откроется на факультете педагогики и психологии. Срок обучения составит четыре года. Выпускникам будет присвоена квалификация "менеджер в спорте, преподаватель физической культуры". "Специалистов такого профиля университеты Брестской области не готовят. Мы проанализировали их востребованность в спортучреждениях различного уровня, подведомственных отделам образования и секторам спорта и туризма. В районах есть заинтересованность в квалифицированных руководителях в спорте. Сейчас разрабатывается план подготовки кадров", - отметили в Барановичском госуниверситете.

Также со следующего года в вузе возобновится набор абитуриентов по специальности "экономика и организация производства". Обучение также будет длиться на протяжении четырех лет. Получив диплом, молодые люди смогут работать инженерами-экономистами.

Детально познакомиться с возможностями получения высшего образования в БарГУ абитуриенты смогут во время дня открытых дверей, провести который планируется в феврале. Еще один вариант - посетить виртуальную экскурсию на официальном сайте университета, зайдя в раздел "Информация", или пройдя по ссылке virtual.barsu.by.

В БарГУ обучаются около 3,5 тыс. студентов. В том числе профессиональную подготовку проходит 361 иностранный гражданин - представители России, Украины, Туркменистана, Камеруна, Азербайджана, Казахстана, Литвы. Высшее образование молодые люди получают по 25 специальностям на четырех факультетах: педагогики и психологии, славянских и германских языков, экономики и права, а также инженерном факультете.