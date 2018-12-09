ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивных менеджеров начнут готовить в Барановичском госуниверситете

10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичском государственном университете в 2019 году начнется набор абитуриентов по специальности "спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)", сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии БарГУ Татьяна Герасимович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61416.php

Спортивных менеджеров начнут готовить в Барановичском госуниверситете

Новая специальность откроется на факультете педагогики и психологии. Срок обучения составит четыре года. Выпускникам будет присвоена квалификация "менеджер в спорте, преподаватель физической культуры". "Специалистов такого профиля университеты Брестской области не готовят. Мы проанализировали их востребованность в спортучреждениях различного уровня, подведомственных отделам образования и секторам спорта и туризма. В районах есть заинтересованность в квалифицированных руководителях в спорте. Сейчас разрабатывается план подготовки кадров", - отметили в Барановичском госуниверситете.

Также со следующего года в вузе возобновится набор абитуриентов по специальности "экономика и организация производства". Обучение также будет длиться на протяжении четырех лет. Получив диплом, молодые люди смогут работать инженерами-экономистами.

Детально познакомиться с возможностями получения высшего образования в БарГУ абитуриенты смогут во время дня открытых дверей, провести который планируется в феврале. Еще один вариант - посетить виртуальную экскурсию на официальном сайте университета, зайдя в раздел "Информация", или пройдя по ссылке virtual.barsu.by.

В БарГУ обучаются около 3,5 тыс. студентов. В том числе профессиональную подготовку проходит 361 иностранный гражданин - представители России, Украины, Туркменистана, Камеруна, Азербайджана, Казахстана, Литвы. Высшее образование молодые люди получают по 25 специальностям на четырех факультетах: педагогики и психологии, славянских и германских языков, экономики и права, а также инженерном факультете.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичском государственном университете в 2019 году начнется набор абитуриентов по специальности "спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто такие кидалты и как себя с ними вести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика