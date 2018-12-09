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В Ленинском районе объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление
10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Для создания праздничного новогоднего настроения, привлечения горожан и трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций к активному участию в общественной жизни района, администрация Ленинского района г. Бреста объявляет традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление Ленинского района.
Сроки проведения смотра-конкурса:
Смотр-конкурс проводится с 10 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г.
Подведение итогов – после 15 января 2019 года.
Условия:
Участники присылают фотоматериалы в виде коллажа или одной фотографии на электронный адрес отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района
Фотоматериалы размещаются на сайте «Виртуальный Брест» и до 15 января последующего года проходит голосование.
Дата награждения победителей будет сообщена дополнительно.
Номера телефонов для справок: 21-05-40; 21-84-46; 21-29- 51.
Критерии отбора победителей
1. Новизна, комплексность и уникальность новогоднего оформления.
2. Оборудование зданий стационарной подсветкой.
Номинации:
1. Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования.
2. Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования.
3. Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования).
4. Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории.
5. Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
6. Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта.
7. Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания.
8. Лучшее новогоднее оформление частного подворья.
9. Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда.
Подведение итогов:
Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест». Искусственное увеличение количества голосов может стать основанием отстранения от участия в конкурсе.
Награждение:
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, денежными вознаграждениями либо ценными призами.
Дорогие Брестчане! Если вы выбрали для себя подходящую номинацию – участвуйте и выигрывайте!
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Для создания праздничного новогоднего настроения, привлечения горожан и трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций к активному участию в...
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