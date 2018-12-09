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В Ленинском районе объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление

10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Для создания праздничного новогоднего настроения, привлечения горожан и трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций к активному участию в общественной жизни района, администрация Ленинского района г. Бреста объявляет традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление Ленинского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61414.php

В Ленинском районе объявляется конкурс на лучшее новогоднее оформление

Сроки проведения смотра-конкурса:

Смотр-конкурс проводится с 10 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г.

Подведение итогов – после 15 января 2019 года.

Условия:

Участники присылают фотоматериалы в виде коллажа или одной фотографии на электронный адрес отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Ленинского района ideologbrest@tut.by до 31 декабря 2018 г.

Фотоматериалы размещаются на сайте «Виртуальный Брест» и до 15 января последующего года проходит голосование.

Дата награждения победителей будет сообщена дополнительно.

Номера телефонов для справок: 21-05-40; 21-84-46; 21-29- 51.

Критерии отбора победителей

1. Новизна, комплексность и уникальность новогоднего оформления.

2. Оборудование зданий стационарной подсветкой.

Номинации:

1. Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного, специального образования.

2. Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования и других учреждений образования.

3. Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы (кроме учреждений образования).

4. Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории.

5. Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

6. Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта.

7. Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания.

8. Лучшее новогоднее оформление частного подворья.

9. Лучшее новогоднее оформление домов многоэтажного жилищного фонда.

Подведение итогов:

Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных голосов в ходе интернет-голосования на сайте «Виртуальный Брест». Искусственное увеличение количества голосов может стать основанием отстранения от участия в конкурсе.

Награждение:

Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, денежными вознаграждениями либо ценными призами.

Дорогие Брестчане! Если вы выбрали для себя подходящую номинацию – участвуйте и выигрывайте!

 
Теги: Брест
 
 
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