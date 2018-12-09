Переезд на улице Пушкинской открыли для движения транспорта

Ехать можно. Переезд, как и планировалось, открыли в 15.00, хотя можно отметить, что предыдущие - и На Скрипникова, и на Фортечной, открывали раньше срока.



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Ещё некоторое время шлагбаум то открывался, то закрывался - проезжала строительная техника и щётка чистила асфальт, но в целом движение нормализовалось, никаких затруднений в проезде переезда уже нет.



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Сложно сказать, что стало намного мягче проезжать переезд, так как резиновое покрытие заменили на бетонный вариант, но зато надёжно и надолго - это точно.