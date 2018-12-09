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Переезд на улице Пушкинской открыли для движения транспорта

10.12.2018 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ехать можно. Переезд, как и планировалось, открыли в 15.00, хотя можно отметить, что предыдущие - и На Скрипникова, и на Фортечной, открывали раньше срока.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61412.php

Переезд на улице Пушкинской открыли для движения транспорта

Ещё некоторое время шлагбаум то открывался, то закрывался - проезжала строительная техника и щётка чистила асфальт, но в целом движение нормализовалось, никаких затруднений в проезде переезда уже нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61412.php

Переезд на улице Пушкинской открыли для движения транспорта

Сложно сказать, что стало намного мягче проезжать переезд, так как резиновое покрытие заменили на бетонный вариант, но зато надёжно и надолго - это точно.

 
 
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Ехать можно. Переезд, как и планировалось, открыли в 15.00, хотя можно отметить, что предыдущие - и На Скрипникова, и на Фортечной, открывали раньше срока. Ещё...
 
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