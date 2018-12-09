Хоккеисты сборной Беларуси играют с Францией на молодежном чемпионате мира. Видеотрансляция

Хоккеисты молодежной (U20) сборной Беларуси, совершив в воскресенье невероятный камбэк со счета 0:3 в поединке со сверстниками из Норвегии на чемпионате мира в дивизионе IA в германском Фюссене, продолжат сегодня выступление на турнире матчем против команды Франции. Встреча начнется в 17.30 по минскому времени.

Приглашаем поболеть за белорусов в сегодняшнем матче с Францией и посмотреть трансляцию игры, не выходя из этой страницы.

Французы накануне обыграли Латвию (3:1) и, похоже, всерьез вознамерились биться за единственный пропуск в элитный дивизион чемпионата мира.



Фото: iihf.com

Дальнейший календарь матчей сборной Беларуси на турнире выглядит так:

12 декабря. Беларусь-U20 — Австрия-U20 (22.00)

13 декабря. Германия-U20 — Беларусь-U20 (22.00)

15 декабря. Беларусь-U20 — Латвия-U20 (22.00).

Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 8 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец, Александр Белявский и Юрий Файков (под его началом белорусы расстались с элитным дивизионом на прошлом ЧМ, уступив в битве за выживание датчанам — 4:5, 2:3 Б).

Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.