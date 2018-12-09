МФУ Epson - лидер печатной индустрии

Они эргономичны, долговечны, производительны, обеспечивают безупречное качество печати и просты в эксплуатации. Во избежание подделок покупать такое оборудование нужно у проверенных поставщиков. На одном из таких сайтов - https://www.inksystem.com.by/all-in-one-ciss/epson/ , - МФУ Epson предлагаются по доступной цене. Их параметры близки к профессиональному классу оборудования.

Особый интерес потребитель проявляет к устройствам с СНПЧ. Непрерывная подача чернил сегодня применяется повсеместно. Такая система гарантирует экономичность печати без снижения его качества. Стоимость отпечатков в данном случае иногда уменьшается в десятки раз. Риск попадания воздуха, неизбежный при смене обычных картриджей, здесь практически отсутствует. Все это положительно сказывается на сроке службы и производительности МФУ. Доливать чернила в емкости нужно по мере их расходования. Хотя давление в системе НПЧ всегда остается постоянным, уровень чернил не следует доводить до критической отметки. Он не должен опускаться ниже 15% от полной заправки.

Приборы, представленные в интернет-магазине, оборудованы СНПЧ торговой марки Inksystem. Система легко устанавливается на аппараты Epson, Canon, Brother, НР. Бренд Inksystem хорошо зарекомендовал себя на рынке. С 2006 года фирма производит высококачественные расходные материалы для МФУ и принтеров. Это относится как к самим чернилам, так и контейнерам. Бесшовные емкости выполнены из прочного, экологичного поликарбоната.

Сотрудничество с Epson компания Inksystem осуществляет напрямую. Отсутствие посредников позволяет ей сдерживать цены и реализовать продукцию «Эпсон» дешевле, чем конкуренты. Кроме того, поставщик разрабатывает программы лояльности для клиентов. На сайте действуют акции, предлагаются скидки и т.п. Приобретая девайс, в подарок покупатель получает превосходные чернила для СНПЧ. Если система покупается вторично, клиенту выдается дисконтная карта с правом на 5% скидку. Оформить заказ онлайн можно в любом регионе РБ.

Везде, где приходится иметь дело с цветной печатью, МФУ оказываются на своем месте. И дома, и в фотостудии, и в бизнесе им всегда найдется применение. С помощью мультифункционала легко печатать фото, делать копии, оцифровывать снимки и выполнять другие операции. Отсканированные изображения при желании можно отредактировать. Причем подключаться к компьютеру, как правило, необязательно, фотографии печатаются непосредственно с фотокамеры. Нужно лишь подсоединить камеру к устройству и выбрать снимки для распечатки. Автономная эксплуатация прибора открывает дополнительные возможности и экономит время. Экономия средств здесь тоже налицо, особенно если нужно распечатать большой тираж.

Вниманию клиентов Inksystem.com.by предлагает обширный каталог МФУ. Каждая модель, представленная в нем, имеет подробное описание. Аппараты работают с разным форматом бумаги. Даже тем, кто намерен печатать постеры А3, есть из чего выбрать. Управлять устройствами несложно, любой пользователь быстро освоит такую технику. В общем, достоинств у мультифункционалов немало. За умеренную цену пользователь фактически получает несколько девайсов в одном, - легко размещающемся на ограниченном пространстве.

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