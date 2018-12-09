Доступные знания с уникальным сервисом Складчина

У нас такой формат информации преподаватели, мастера, бизнесмены начали продавать ученикам совсем недавно.

Тем не менее, сейчас такое обучение набирает все большую популярность и все больше людей начинают приобретать разнообразные тренинги и курсы. К сожалению, многие из них стоят очень дорого - особенно если инфопродукт высокого качества и предоставляется знатоком своего дела.

Естественно, ругать преподавателей за высокие цены на обучающие материалы было бы неправильно, ведь люди вкладывают в каждый из них свой труд и многолетний опыт работы в той или иной отрасли. Тем не менее, приобретая мастер-класс, семинар, тренинг или электронный учебник, покупатель не может быть полностью уверен ни в качестве знаний, ни в их актуальности.

Здесь перед потенциальным покупателем возникает еще одна проблема - можно отдать большие деньги и получить совсем не тот инфопродукт, который ожидаешь. И возможно, вина даже не будет лежать на продавце - ведь все люди имеют разный багаж знаний и то, что для одного - новейшие и актуальные знания, для другого - повторение пройденных тем.

Таким образом, потенциальный покупатель может так и не стать покупателем по ряду причин:

● Высокая стоимость курса или тренинга;

● Отсутствие рекомендаций от других покупателей;

● Неуверенность в качестве инфопродукта.

Именно для решения этих проблем и был задуман проект skladchina.biz. Сервис помогает всем желающим получать знания, а также обсуждать всевозможные инфопродукты с другими пользователями.

Какие проблемы решает проект Складчина

Для ответа на этот вопрос, в первую очередь стоит определить, чему посвящен сам ресурс и для чего он вообще предназначен. Здесь все очень просто и понятно, любой кто хоть раз совершал совместные покупки онлайн или оффлайн поймет принцип работы сервиса.

1. Складчина представляет собой площадку, на которой живые люди приобретают знания напрямую у авторов, делая это в складчину.

2. Пользователи собираются в группы, “скидываются” на один и тот же курс, после этого организатор приобретает его и доступ получают все участники складчины.

3. Сам сайт skladchina.biz не занимается продажами или покупкой инфопродуктов, пользователи самостоятельно кооперируются и организуются в группы.

4. Таким образом курс стоимостью 10 000 рублей при покупке в складчину, если группа будет включать всего лишь 10 человек, обойдется каждому всего в 1 000 рублей.

5. Организаторы закупок также выходят из “народа” и не являются сотрудниками проекта.

6. Администрация принимает участие только на этапе контроля организаторов и посетителей ресурса - следит за тем чтобы организаторы вели себя честно, а желающие “скинуться” исполняли свои “обещания” перед организаторами.

Таким образом, система самоуправления на сервисе Складчина, так или иначе имеет решающую роль. Теперь каждый человек может по сути получать любые знания, которые находятся в продаже в интернете. Просто с проектом Складчина получить их гораздо проще, чем раньше.

Подводные камни сервиса

Звучать это может слишком уверенно и громко - но камней при использовании сервиса нет. За исключением человеческого фактора, такого как нечистоплотность организаторов или участников закупок. Но и это момент день за днем сглаживается администраторами ресурса.

Происходит это в первую очередь за счет контроля и тех, и других. Люди, которые добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, как и те, кто несколько раз их не исполнил видны прямо на страницах ресурса. Судить о таких можно с помощью статистики страницы и статуса, который выставляется каждому, кто покупает или организует совместные закупки, например, “организатор”, “должник”, “резервист” и так далее.

В целом на форуме Складчина просто и приятно разобраться, многие приходят “просто посмотреть”, а потом становятся заядлыми складчиками с неуемной тягой к новым знаниям. Так или иначе, попробовать стоит.

*на правах рекламы.