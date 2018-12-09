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Угроза из космоса: названа дата конца света

10.12.2018 17:17 — Разное | UDF  
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Фото: NASA
Конец света может наступить 16 декабря – к такому выводу пришли уфологии, изучив фотографии редкого астрономического явления.

Ранее стало известно, что жители северных широт заметили в морозной дымке на горизонте сразу несколько солнц, сообщает «Утро.ру».

Конспирологи заключили, что это свидетельствует о приближении планеты Нибиру – загадочного невидимого объекта, вращающегося вокруг Солнца по вытянутой орбите.

В течение последних нескольких тысяч лет планета находилась на окраине Солнечной системы, но сейчас она вновь начала приближаться к светилу.

Эксперты уверяют, что климатические катастрофы на Земле вызваны именно приближением огромного небесного тела с мощной гравитацией – она уже воздействует на приливы, вызывая наводнения, и меняет направление океанских течений.

Впрочем, эта теория подвергается критике в научной сообществе. В 2018 году астрономы установили, что в дальних областях Солнечной системы действительно может находиться невидимый объект – на его наличие указали измененные орбиты некоторых тел. Но никакой опасности для Земли и других планет он не представляет.

 
 
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Конец света может наступить 16 декабря.
 
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