Угроза из космоса: названа дата конца света

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Ранее стало известно, что жители северных широт заметили в морозной дымке на горизонте сразу несколько солнц, сообщаетКонспирологи заключили, что это свидетельствует о приближении планеты Нибиру – загадочного невидимого объекта, вращающегося вокруг Солнца по вытянутой орбите.В течение последних нескольких тысяч лет планета находилась на окраине Солнечной системы, но сейчас она вновь начала приближаться к светилу.Эксперты уверяют, что климатические катастрофы на Земле вызваны именно приближением огромного небесного тела с мощной гравитацией – она уже воздействует на приливы, вызывая наводнения, и меняет направление океанских течений.Впрочем, эта теория подвергается критике в научной сообществе. В 2018 году астрономы установили, что в дальних областях Солнечной системы действительно может находиться невидимый объект – на его наличие указали измененные орбиты некоторых тел. Но никакой опасности для Земли и других планет он не представляет.