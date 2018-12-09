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Теперь точно. Украина расторгла договор о дружбе с Россией
Фото: Reuters
«Закон Украины № 0206 „О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией“. Подписано», —
Президент заявил, что прекращение действия данного «следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии в отношении окончательного разрыва с колониальным прошлым и переориентации в Европу».
В ноябре глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал расторжение в ближайшее время 40 двусторонних договоров с Россией.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
В октябре этого года истекал срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.
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