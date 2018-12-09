Галкин оказался копией деда Пугачевой



Максим Галки и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию ближайших родственников.рассказала Пугачева.Многочисленные подписчики впали в эйфорию. Внимательные зрители сделали вывод, что на бабушку Примадонны похожа ее младшая дочь Елизавета, а на дедушку – молодой мужи шоумен– высказали свое мнение подписчики.Ранее Алла Пугачева выложила другое архивное фото. На снимке Примадонна запечатлена в белоснежной шубке и большой шапке-ушанке. Это кадр из клипа"Любить обещаю". В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год не за горами.