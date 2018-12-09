Кто такие кидалты и как себя с ними вести

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Бывает, что взрослый из-за стресса или усталости ведёт себя по-детски эмоционально. Это со всеми случается. Но как пережить, если твой близкий человек так и не вырос?

Муж потратил последние деньги на бесполезный гаджет, мама устроила истерику из-за незначительного повода, а подруга назойливо требует внимания, а ты чувствуешь себя воспитательницей в детском саду? Психолог Ольга Юрковская рассказывает, как строить отношения с инфантилами, кидалтами и прочими «взрослыми детьми» и при этом их не убить.

«Ну что ты как маленькая!» — раздражённо говорит мужчина, когда его жена отказывается внимать доводам рассудка. — «Нет у нас сейчас денег на новый смартфон. Сейчас нам новый матрац нужнее. А с телефоном подождём до следующего месяца».

В некоторых парах ситуация обратная. «Ты прямо как ребёнок!» — пожимает плечами женщина. — «Разве можно так кричать из-за ерунды? Ну, подумаешь, поиграешь в Танки попозже. А сейчас пора детей купать!»

Бывает, что взрослый из-за стресса или усталости ведёт себя по-детски эмоционально. Это со всеми случается. Но как пережить, если твой близкий человек так и не вырос?

С ним бывает легко и весело, как в парке аттракционов. А бывает невыносимо тяжело, как будто тебе оставили на попечение капризного вечно недовольного ребёнка. Почему так? Чья в этом вина? Можно ли что-то исправить?

Чтобы быть взрослым уравновешенным человеком, недостаточно получить паспорт и право голосовать. Всё намного тоньше. Надо, чтобы реальный возраст соответствовал психологическому. Можно дожить до преклонных лет и обзавестись внуками, но при этом внутренне навечно застрять в детской эмоциональности.

Если в ваших отношениях с партнёром или родителями постоянные эмоциональные качели, то, может быть, один из вас всё ещё ребёнок. Определить это можно по некоторым признакам. Возможно, в них вы увидите себя, своего мужа, взрослого ребёнка, родителей или друзей. Не относитесь к этому слишком серьёзно и не спешите ставить «диагноз» :).

Дети не по возрасту, а по жизни

Когда человек взрослеет гармонично, физические и психологические изменения происходят параллельно.

Возраст «Младенца»: человек учится управлять своим телом — сидеть, ходить, нести ложку с манной кашей в рот, а не в ухо, и выполнять ещё сотни действий. Осваивает речь и одновременно получает способность выражать желания и эмоции.

Возраст «Ребёнка». Физически до семилетнего возраста важно научиться справляться с этими эмоциями: не бросаться в истерике на пол, не бить соседа по песочнице железным ведёрком по голове. То есть адекватно взаимодействовать с обществом :).

Психологически этому возрасту свойственны:

1. Повышенная эмоциональность. Чувства настолько захлёстывают, что мысль: «Я хочу эту куклу прямо сейчас», — оказывается в десятки раз сильней доводов рассудка. Поэтому, когда ребёнку физически 5 лет, он падает на пол магазина и устраивает акустическую атаку на вашу нервную систему :).

Взрослый, который психологически не перерос эти проявления:

— Склонен к эмоциональным покупкам. Причём даже страх завтра остаться без хлеба его не остановит. Потому что «Ну очень хочется».

— С трудом справляется со вспышками гнева. И, как правило, ищет виноватых вокруг. Достанется на орехи любому, кто рядом: супругу, пожилым родителям, подчинённым на работе и даже коту, безвинно не там сидящему :).

2. Необременённость интеллектом. Человеку крайне трудно просчитать последствия своих поступков. Речь не идёт о стратегическом планировании. Даже в обычных бытовых ситуациях он/она не осознает, что:

— Супруг, на котором регулярно срывают злость, однажды просто хлопнет дверью. И некому будет утешать, жалеть и прибивать оторванные в гневе дверные ручки.

— Неадекватные вспышки гнева на работе подпортят репутацию. Причём однажды это дойдёт и до ушей начальства. Тогда метаться, доказывая свою адекватность, будет поздно.

3. Неспособность достигать значительных целей. Для этого нужны как минимум дисциплина и умение предвидеть последствия своих поступков. Хотя у людей, которые психологически застряли возрасте «ребёнка», поразительная способность к грубым манипуляциям.

Они умеют не моргнув глазом выбить подарки или самые выгодные условия. Но пользуются обычно именно эмоциями — «крокодильими» слезами, истерикой, пугающими других приступами гнева с битьём посуды.

То есть они вполне могут достичь каких-то целей. Только чужими руками. Потому что свои пока «не доросли» или «пристрочены не так».

4. Эмоциональная зависимость от похвалы. Часто во взрослой жизни такие люди окружают себя «подпевалами» — теми, кто будет каждый день твердить «Да, ты крут!». Даже если ты уже месяц не поднимаешься из грязной лужи :).

Эмоциональная зависимость от внимания. Причём любого рода.

— Малыш устраивает картинный громкий плач именно тогда, когда в гости заходит подруга.

— Он устал, болеет, нервничает… И всё это срывает на маме, разыгрывая почти шекспировские трагедии, потому что ему дали не ту тарелку, надели не те колготки, протянули не ту конфету и тому подобное.

Взрослые выбирают проблемы посерьёзней и требуют внимания несколько иначе. Но схема поведения сохраняется.

Не всегда, но довольно часто психологическая незрелость ограничивает людей в выборе образования и профессии. Они могут быть в целом хорошими и добрыми людьми. А могут находиться в плену страхов и беспокойства или вести себя озлобленно. Но в состоянии стресса всегда поступают эмоционально.

Как жить со взрослым «ребёнком»?

Возможно, вы обнаружили, что перечисленные признаки — просто портрет кого-то из ваших знакомых, мамы, папы или даже вас самих. Скорее всего, это неприятное открытие.

Первая аксиома, которую вы должны усвоить: психологическая незрелость — переменная величина. Люди могут на протяжении жизни расти и меняться. Особенно если внезапно попадают в другие условия. Заключение брака или развод, рождение детей, экономические трудности или проблемы со здоровьем могут стать катализатором таких перемен.

Вторая аксиома: жить с «психологическим ребёнком» крайне сложно.

Он/она требует очень много внимания, хочет всегда быть центром вашей жизни.

Сильные эмоции, которые он/она не научились контролировать, приводят к скандалам и неадекватным поступкам.

Он/она совершенно не умеет обращаться с деньгами. Зарплата покидает кошелёк, как муравьи бегут из дома перед землетрясением.

Он/она очень зависим от близких, поэтому постарается правдами и неправдами держать их на коротком поводке.

Что делать, если это ваш партнёр? Ваши родители? Ваши взрослые дети? Вариантов на самом деле только два: тянуть их на своём горбу до конца дней или предоставить самим себе. Во втором варианте есть надежда, что стресс вынудит их таки взрослеть.

Через ступеньки не перескакивать!

Что делать, если вы обнаружили признаки «психологического ребёнка» в себе? Для начала не осуждать, не обвинять и не стыдить. Эти приёмы ещё никому не помогли :).

Тот факт, что вы осознали проблему — уже начало взросления. Просто продолжайте отслеживать своё поведение. Замечайте, когда начинаете вести себя по-детски. Но не давите и не торопите.

Каждый этап развития — это новый уровень, как в компьютерной игре. И каждый из них играет большую роль в становлении человека. Если из жизни ребёнка каким-то образом убрать тот или иной этап, последствия будут плачевны.

Представьте человека, который не научился управлять движениями своих рук и ног в младенчестве. Или же того, кто перескочил уровень социальной адаптации и сейчас живёт как Маугли по законам джунглей. Ожидать от такого человека какой-либо реализации в социуме могут только самые отчаянные оптимисты.

— Тот, кто не был солдатом, никогда не станет генералом. Невозможно стоять во главе крупной компании и грамотно управлять персоналом, если в своё время вы не научились подчиняться. То же касается и психологического возраста.

Только вперёд. Не оглядываться!

Перейдя на новый этап, вы уже не вернётесь к предыдущему. Взрослый никогда не станет вести себя как юноша, подросток или ребёнок. Конечно, в любом правиле есть исключения — стресс или сильные эмоции могут отбросить вас назад.

Даже в самой сильной и уверенной в себе бизнес-леди может порой просыпаться маленькая капризная девочка. В такие моменты не получается по-взрослому рационально и трезво оценивать сложившуюся ситуацию, а хочется по-детски с размаху грохнуться на попу и, заливаясь слезами, колотить кулаками по полу.

Но взрослый человек позволяет себе подобную слабинку лишь на короткое время, после чего снова возвращается на свой привычный уровень.

Если вы заметили в себе черты «психологического ребёнка», не спешите рыдать и горстями глотать валерьянку. Всё поправимо. На самом деле две трети населения в своём развитии навсегда застревают в детском или подростковом возрасте. Остаются до седых волос импульсивными, вспыльчивыми и недальновидными.

Даже если сейчас вы далеки от психологической зрелости — никогда не поздно повзрослеть. Вы способны меняться, ставить цели и достигать их .