Беларусь и НАТО обсудили перспективы сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу с директором Центра по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения международного секретариата НАТО Уильямом Альберком, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе и перспективах развития сотрудничества по линии Беларусь-НАТО и отметили возрастающую важность работы профессионалов Беларуси и НАТО на экспертном уровне по разработке и осуществлению мер укрепления доверия и безопасности", - отметили в пресс-службе.

Как заявили в МИД, замминистра разъяснил природу обеспокоенности Беларуси ростом региональной и глобальной напряженности и все большим распространением в мире атмосферы взаимного подозрения и враждебности.

"А.Дапкюнас подчеркнул, что ответственное постоянное взаимодействие практиков, работающих в сфере международной безопасности, создает незаменимый фундамент для лучшего взаимопонимания и постепенного восстановления былого уровня доверия и сотрудничества в области международной безопасности", - добавили в ведомстве.

По информации МИД, встреча прошла накануне третьего раунда консультаций экспертов Беларуси и НАТО по мерам доверия и безопасности.