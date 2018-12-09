Минский офис попал в топ-10 лучших по версии британского журнала

Авторитетный британский интернет-журнал об архитектуре Dezeen выбрал десять лучших по дизайну офисов за 2018 год. В топ попал и интерьер минской Studio 11, которая как раз сама и занимается дизайном офисов.

Журналистка издания Amy Frearson написала, что в Studio 11 «объединили промышленную отделку с мебелью и красочным искусством». Цвет и текстуру в дизайне используют для создания собственного рабочего пространства у каждого человека в офисе. В Dezeen отмечают, что беларуская студия хотела выйти за рамки «просто индустриальной эстетики, характерной для многих архитектурных и дизайнерских бюро». В новом офисе студии, как правило, работают шесть-семь дизайнеров, но это число постоянно меняется. «Иногда нас меньше, иногда больше, так как мы находимся в постоянном движении и изучаем новые возможности для наших проектов», − говорят они.

Архитекторы в интервью британскому изданию архитекторы сказали, что «это пространство собирает наши профессиональные предпочтения и физически выражает нашу личную философию в дизайне». Они отмечают, что здесь есть много методов и объектов, которые они использовали в своих проектах: «Такие вещи нам очень дороги. Они наполняют рабочее пространство личной историей и дополнительным внутренним смыслом».

Студия занимает 92 квадратных метра, разделённых на две секции. Большая часть − место для работы, небольшая гостиная и библиотека. В более маленькой части также есть места для работы, но также кухня и «социальная зона». Стены во всей студии заштукатурены, а нижняя часть покрашена в синий оттенок. Аналогично сделали с длинными, от пола до потолка, занавесками.

Журналисты отмечают, что этот голубой тон контрастирует с другими элементами дизайна − от лососево-розового прилавка на кухне до красного стула и табуретки в гостиной. А также он создаёт яркий фон для произведений искусства − например, для большой картины беларуского художника Захара Кудина. Она расположена прямо над голубой кушеткой. Архитекторы говорят, что «безрассудный дух картины напоминает работы фовистов начала прошлого века. Такое выражение органично сглаживает сдержанный характер пространства».

Также в британском издании отмечают и другие дополнения к дизайну пространства − небольшую перегородку из стеклянного блока, которая отделяет частный рабочий стол от высокого комода, и множество крупных растений. Studio 11 описывает себя как архитектурно-дизайнерская студия, но специализируется на создании интерьеров. Среди работ компании − интерьер в советском стиле для Vizor Games.

Кто ещё попал в топ-10

The Cubes , юридическая фирма в Бельгии

Hojo Sanci , офис в здании, которому 80 лет. Япония

Woods Bagot New York Studio , архитектурная студия в Нью-Йорке

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