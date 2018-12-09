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Лукашенко помиловал Казбека Япринцева

10.12.2018 16:10 — Разное | KYKY  
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В августе 2016 года Казбека Япринцева, сына беларуского бизнесмена Владимира Япринцева, осудили на восемь лет за мошенничество. Но он вышел на субботу в пятницу, 7 декабря, пишет TUT.by со ссылкой на источники, близкие к окружению Казбека и его отца.

По словам собеседника, президент удовлетворил ходатайство Казбека о помиловании. Но это не освобождает от ответственности по гражданским искам − Япринцевы всё ещё в долгах.

Напомним, на Владимира Япринцева, его сына Казбека и партнёра Александра Арабяна подали в суд. В деле есть три потерпевших. Суть в следующем: российско-австрийский бизнесмен Юрий Савяк − партнёр по бизнесу двух авторитетных российских бизнесменов, Михаила Мамиашвили и Иосифа Аксентьева. Они получили долю Япринцева в «Трайпле» в залог (формально не являясь кредиторами) до погашения долгов Казбека. Но потом Аксентьев отрицал факт залога, говорил об обычной купле-продаже доли в 16,5% за примерно 26 миллионов долларов (что, кстати, факт отдельного спора). Но в деле есть ещё двое пострадавших − директор компании «Газтранс» Андрей Рабцевич и сотрудник компании «Виталюр», чемпион мира в толкании ядра Андрей Михневич, который в процессе от претензий отказался. Согласно приговору, Япринцев-младший и Александр Арабян завладели суммами в 24,5 и три миллиона долларов соответственно. Сумма, которой завладели Япринцев-младший и Арабян, согласно приговору, — 24,5 млн долларов и 3 млн долларов соответственно.

Совладелец холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны 11 августа 2015 года. Глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что заявление на Владимира поступило в КГБ летом 2015 года от беларуского бизнесмена Юрия Чижа и двух его партнёров из России. Позже задержали и самого Чижа.

Читайте по теме: Назад в будущее. Япринцев старший решил вернуть свою долю в «Трайпле»

 
 
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В августе 2016 года Казбека Япринцева, сына беларуского бизнесмена Владимира Япринцева, осудили на восемь лет за мошенничество. Но он вышел на субботу в пятницу, 7...
 
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