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«Это абсурд, я считаю». Инвалид припарковался на положенном месте у ТЦ, а машину эвакуировали
В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют своё парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств увеличивается и количество связанных с ними правонарушений. В число тех, кому не повезло, попал и минчанин Иван Меркулов.
И, казалось бы, всё по закону: припарковался в указанном месте, на машине имеется специальная наклейка, да и что может произойти за 10 минут? Но увиденное повергло мужчину в шок.
Иван Меркулов:
Как итог: сорванная поездка на концерт, штрафы и бесконечные баталии с сотрудниками ГАИ. С того момента прошло уже около полугода, но Иван по-прежнему уверен: справедливость на его стороне.
Согласно правилам ПДД, на автомобилях, которыми управляют инвалиды I, II и III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наклейка «Инвалид» устанавливается по желанию водителя. Однако если человек с инвалидностью решит припарковаться на специально обозначенном месте парковки, то наклейка должна быть размещена на его авто в обязательном порядке.
Машина Ивана была обозначена только с одной стороны. Получается, этих оснований вполне достаточно, чтобы машину эвакуировали.
Кстати говоря, парковочные места для инвалидов нередко притягивают и других автолюбителей. Как правило такие места размещены на стоянке максимально близко ко входу и шире обычных. А желание сэкономить, порой, может вылиться в реальный штраф.
Хранение авто на штрафстоянке стоит 7 рублей за сутки в первые три дня (потом – дороже). Поэтому помните, что незнание законов никого не избавляет от ответственности.
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В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют своё парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств...
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