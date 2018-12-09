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«Это абсурд, я считаю». Инвалид припарковался на положенном месте у ТЦ, а машину эвакуировали

10.12.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют своё парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств увеличивается и количество связанных с ними правонарушений. В число тех, кому не повезло, попал и минчанин Иван Меркулов.

Иван Меркулов:
1 июля 2018 с друзьями собирались на концерт Земфиры, был дождь. Мы заехали в «Е-Сити», чтобы купить дождевики. В магазине были буквально минут 10. Перед этим я припарковал машину на стоянке для инвалидов. Потому что – 3-я группа опорно-двигательного. На лобовом был наклеен значок – всё, как положено. Припарковал ровно по разметке.

«Это абсурд, я считаю». Инвалид припарковался на положенном месте у ТЦ, а машину эвакуировали

И, казалось бы, всё по закону: припарковался в указанном месте, на машине имеется специальная наклейка, да и что может произойти за 10 минут? Но увиденное повергло мужчину в шок.

Иван Меркулов:
Выхожу – машины нет. Сразу позвонил в ГАИ. Говорят, что эвакуировали. Там мне предъявили, что я припарковался не по правилам. Мне сказали, что у меня машина была не обозначена, поэтому её и эвакуировали.

Как итог: сорванная поездка на концерт, штрафы и бесконечные баталии с сотрудниками ГАИ. С того момента прошло уже около полугода, но Иван по-прежнему уверен: справедливость на его стороне.

Иван Меркулов:
Я считаю, что это верх несправедливости: припарковаться на парковочном месте, согласно правилам, имея инвалидность, с наклейкой на лобовом стекле и получить эвакуацию и штраф – это абсурд, я считаю. Я не буду ничего оплачивать, пока не разберусь, прав я или нет. Там уже набежали проценты, и получилось 72 рубля. Вышло новое постановление, что мне отменили штраф по статье 18.22, часть 2. Будет теперь штраф по статье 18.22, часть 1. Нарушение правил парковки.

Согласно правилам ПДД, на автомобилях, которыми управляют инвалиды I, II и III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наклейка «Инвалид» устанавливается по желанию водителя. Однако если человек с инвалидностью решит припарковаться на специально обозначенном месте парковки, то наклейка должна быть размещена на его авто в обязательном порядке.

Татьяна Романова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
На месте для стоянки для инвалидов могут припарковаться инвалиды I, II и III группы инвалидности с нарушением опорно-двигательного аппарата. Машина для инвалидов должна быть обозначена специальными значками, в соответствии с правилами дорожного движения, спереди и сзади транспортного средства, в очевидно видимых местах. Если транспортное средство не обозначено, в соответствии с правилами дорожного движения, то данная машина может быть принудительно эвакуирована на штрафстоянку.

«Это абсурд, я считаю». Инвалид припарковался на положенном месте у ТЦ, а машину эвакуировали

Машина Ивана была обозначена только с одной стороны. Получается, этих оснований вполне достаточно, чтобы машину эвакуировали.

Кстати говоря, парковочные места для инвалидов нередко притягивают и других автолюбителей. Как правило такие места размещены на стоянке максимально близко ко входу и шире обычных. А желание сэкономить, порой, может вылиться в реальный штраф.

Напомним, штраф за парковку в неположенном месте обойдётся в 1 базовую или 24,5 рубля. За повторное нарушение или за парковку на месте для стоянки автомобилей инвалидов – 2 базовые, а это уже 49 рублей. Если автомобиль отвезли на штрафстоянку, водителю придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора. А это, в среднем, 60 рублей.

Хранение авто на штрафстоянке стоит 7 рублей за сутки в первые три дня (потом – дороже). Поэтому помните, что незнание законов никого не избавляет от ответственности.
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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют своё парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств...
 
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