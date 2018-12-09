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«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Певец, композитор, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был кумиром миллионов, его даже прозвали «легендой двух поколений». Песни «Белые розы» и «Седая ночь» стали настоящими хитами и гремели на всю страну. «Ласковый май» имел огромную популярность, а количество их концертов достигало 40 в месяц.
Однако в 1991 году группа распалась, и Шатунов переехал в Германию. Там он получил образование звукорежиссера и продолжил свою музыкальную карьеру. Чем занимается знаменитый артист сегодня – читайте в нашем материале.
В декабре 2000 года Юрий познакомился со своей будущей женой Светланой. Через 6 лет у пары родился сын Дэннис. И только в 2007 году был официально зарегистрирован брак Шатуновых. Свадьба прошла в Мюнхене.
В феврале 2018 года вышел новый альбом исполнителя «Не молчи». В него вошло 18 песен Юрия Шатунова. Кроме того, сейчас певец занимается записью нового альбома, который выйдет в скором времени. Новые песни музыканта не менее популярны, чем его известные хиты, клипы на Youtube-канале Шатунова набирают до 9 миллионов просмотров.
С момента распада группы «Ласковый май» Шатунов записал 8 сольных альбомов.
В новогоднюю ночь-2018 вышел клип Юрия Шатунова «Рождество». А уже в марте артист получил премию от Youtube за первые 100 000 подписчиков на своем канале.
Некоторые песни Юрий Шатунов исполняет под гитару. Удивительно, но играть на этом инструменте музыкант научился всего за одну ночь. «Это настолько зацепило, и я решил, что я просто обязан научиться играть. И научился».
Музыкант активно ведет социальные сети. У Шатунова есть собственный сайт, с которого можно перейти в официальные аккаунты артиста в Instagram, ВКонтакте, Facebook, а также на Youtube-канал.
В отличие от Юрия, его жена и дети не пользуются социальными сетями. У них нет аккаунтов ни в одной из существующих. А еще вы не сможете найти в интернете семейных фото Шатуновых. Юрий вместе с женой решили, что не будут публиковать совместные фото семьи, пока детям не исполнится 18 лет.
Юрий Шатунов:
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«Сначала пацану повезло, а дальше – это каждодневный труд. Я настолько был погружен в рабочий и творческий процесс, что однажды, вернувшись с гастролей, я зашел в дом и меня не узнала собственная дочь. Она сказала матери: «А что за дядя к нам в дом зашел?» Это меня поставило в тупик, потому что я понял, что слишком много времени провожу вне дома. Получается, что, вроде как, папа есть и в то же время папы нет».
Юрию пришлось сделать перерыв в концертной деятельности. Певец не появлялся на сцене полтора года. Это время он посвятил семье, «чтобы дети знали, что у них есть отец, а не какое-то существо, которое приезжает и уезжает. Что отец может их чему-то научить, что-то подсказать». Именно по этой причине такое долгое время не было гастрольных туров.
Свое свободное время певец часто проводит на рыбалке вместе с детьми – сыном Дэннисом и дочкой Эстеллой.
«Последние годы люблю посидеть на природе с удочкой, спокойно, в тишине. А если еще что-то клюет, то вообще замечательно!»
В последнее время Юрий практически не появляется в телепередачах. Сам артист рассказал, что и в ближайшем будущем не будет сниматься в программах. В его планах – написание песен, выпуск альбома и развитие сольной карьеры.
Певец признается, что «самая любимая музыка для меня, именно для души, – это тишина. Это самая лучшая музыка, которая есть».
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«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Певец, композитор, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов был кумиром миллионов, его даже прозвали «легендой двух поколений». Песни «Белые розы» и «Седая ночь»...
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