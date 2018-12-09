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«Нарушение строительно-монтажных работ»: названы предварительные причины обрушения потолка в «Арена-Сити»
Обрушение потолка в ТЦ «Арена-Сити» взбудоражило горожан. Велось ли следствие и чем оно закончилось, в чём была причина ЧП, мы спросили в программе
Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание проверки через 2 недели. Об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного.
Есть ли хоть одна из версий причин обрушения потолка в «Арена-Сити»?
Андрей Бертош:
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«Нарушение строительно-монтажных работ»: названы предварительные причины обрушения потолка в «Арена-Сити»
Обрушение потолка в ТЦ «Арена-Сити» взбудоражило горожан. Велось ли следствие и чем оно закончилось, в чём была причина ЧП, мы спросили в программе «Большой город»,...
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