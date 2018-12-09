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«Нарушение строительно-монтажных работ»: названы предварительные причины обрушения потолка в «Арена-Сити»

10.12.2018 17:10 — Разное | СТВ  
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Обрушение потолка в ТЦ «Арена-Сити» взбудоражило горожан. Велось ли следствие и чем оно закончилось, в чём была причина ЧП, мы спросили в программе «Большой город», заместителя начальника Минского городского управления МЧС Андрея Бертоша.

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Точная причина устанавливается Следственным комитетом. Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз. Таких случаев у нас, действительно, за практику не было. После того как произошло это обрушение, дано поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям комиссионно проверить все объекты в городе Минске.

А таких объектов с такими же потолками – 191. Из них уже больше 50% проверено.

На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание проверки через 2 недели. Об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного.

Есть ли хоть одна из версий причин обрушения потолка в «Арена-Сити»?

Андрей Бертош:
Одна из предварительных версий – это нарушение строительно-монтажных работ при укладке этого потолка. Это одна из самых явных причин.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Обрушение потолка в ТЦ «Арена-Сити» взбудоражило горожан. Велось ли следствие и чем оно закончилось, в чём была причина ЧП, мы спросили в программе «Большой город»,...
 
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