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Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства
Новости Беларуси. Беларусь и Судан заинтересованы не только в наращивании взаимного товарооборота, но и в создании совместных сборочных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси хорошо развит машиностроительный комплекс, а надежной техники в африканском государстве как раз не хватает. Кроме того, Судан намерен развивать сельское хозяйство. Технологии и даже целые комплексы готова предоставить наша страна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы подготовить ваших специалистов для работы на той технике, которую мы будем производить на территории Судана, как автомобильную технику (тракторы, погрузчики), строительную технику. Мы готовы к этому. И думаю, что для Судана это наиважнейший вопрос – подготовка специалистов.
Только что, господин президент, вы приняли судьбоносное решение об отмене налога на произведенную технику для того совместного предприятия, которое будет работать в Хартуме. Это повысит конкурентоспособность совместной техники и я думаю, мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и, как мы только что договорились, в Южном Судане, но и во всей Африке.
Что же касается диалога в сфере образования, то в планах – создание совместных факультетов по приоритетным специальностям. Также белорусские вузы готовы организовать дистанционное обучение русскому языку суданских студентов.
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Новости Беларуси. Беларусь и Судан заинтересованы не только в наращивании взаимного товарооборота, но и в создании совместных сборочных производств, сообщили в...
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