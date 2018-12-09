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Как быстро вы можете подняться по лестнице? Результат влияет на риск смерти в ближайшие пять лет

10.12.2018 17:33 — Разное | Tut.by  
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То, как быстро человек поднимается пешком по лестнице, может рассказать о его состоянии здоровья и риске смерти. Такой вывод сделали авторы исследования, представленного на конференции Европейского кардиологического общества в Милане, пишет health.com.


Фото: Lindsay Henwood, Unsplash.com

У тех, кто справился с упражнением на физнагрузку: быстро и без остановки поднялся на четвертый этаж по лестнице — риск смерти от болезней сердца, рака или других причин был ниже.

В исследовании участвовали 12 тысяч добровольцев, у которых была диагностирована или предполагалась ишемическая болезнь сердца: они ходили или бегали по беговой дорожке для изучения реакций сердца.

Уровень их физподготовки измерили в таких единицах, как МЕТ — метаболический эквивалент. Например, один МЕТ — это энергия, достаточная для того, чтобы, например, спокойно сидеть за компьютером. Если добровольцы показывали результат в 10 МЕТ, это считалось хорошей «функциональной способностью».

В течение последующих пяти лет те, кто оказался физически сильнее, имели меньший шанс ранней смерти. При каждом дополнительном MET в ходе теста риск смерти от рака, сердечных заболеваний или других причин снижался на 9%, 9% и 4% соответственно.

Понять, что же такое 10 МЕТ, можно без специального оборудования: тут приходят на помощь лестничные пролеты. Если вы можете очень быстро подняться на третий этаж (или быстро на четвертый) без всяких остановок, значит, у вас хорошие функциональные способности, объясняют авторы исследования. Постарайтесь уложиться меньше чем в одну минуту. Если нет, надо больше упражняться.

Конечно, не так-то удивительно узнать, что физически сильные люди имеют больше шансов жить долго (хотя проверить на себе тест на лестнице довольно забавно). «Наши результаты еще раз доказывают пользу упражнений и их влияние на долголетие. Помимо снижения массы тела, физическая активность дает положительный эффект для давления и уровня липидов, уменьшает воспаление и улучшает реакцию иммунной системы организма на опухоли», — говорят авторы исследования.

Рекомендации по оптимальному количеству физической активности в неделю — от 150 до 300 минут умеренных аэробных нагрузок или от 75 до 150 минут интенсивных занятий (либо эквивалентное сочетание двух типов активности). К ним нужно добавлять две силовые тренировки в неделю.

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То, как быстро человек поднимается пешком по лестнице, может рассказать о его состоянии здоровья и риске смерти.
 
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