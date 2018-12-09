BMW опрокинулся и упал в воду: погибли мать с сыном

Смертельная авария произошла накануне днем на Жлобинщине. BMW под управлением мужчины 1981 года рождения съехал с проезжей части, опрокинулся и упал в воду.





В автомобиле находилась еще и мать водителя. Она погибла вместе со своим сыном.





Вызванные на место происшествия спасатели достали автомобиль из воды с помощью подъемного крана и веревок. Тела погибших были извлечены из машины.







