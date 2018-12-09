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BMW опрокинулся и упал в воду: погибли мать с сыном
Легковушка вылетела с дороги в мелиоративный канал в Жлобинском районе. Из воды автомобиль доставали спасатели.
Смертельная авария произошла накануне днем на Жлобинщине. BMW под управлением мужчины 1981 года рождения съехал с проезжей части, опрокинулся и упал в воду.
В автомобиле находилась еще и мать водителя. Она погибла вместе со своим сыном.
Вызванные на место происшествия спасатели достали автомобиль из воды с помощью подъемного крана и веревок. Тела погибших были извлечены из машины.
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Легковушка вылетела с дороги в мелиоративный канал в Жлобинском районе. Из воды автомобиль доставали спасатели.
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