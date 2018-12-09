И фота не спасла: гомельчанка украла в клубе 60 рублей, а ее опознали

Вечеринка проходила в одном из развлекательных заведений 8 декабря. На протяжении всей ночи для девушек в фате вход был бесплатным. Как выяснилось позже, воспользовалась этим предложением только 34-летняя гомельчанка.





В разгар вечеринки одна из посетительниц ночного заведения обратилась за помощью к администратору клуба и охране — из ее сумочки, оставленной на барной стойке, пропали 60 рублей.









Сотрудники милиции, изучив записи камер видеонаблюдения, быстро установили подозреваемую. Ею была единственная в заведении обладательница аксессуара невесты. Даме в фате — воспитателю детского сада — пришлось вернуть украденные деньги.



