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И фота не спасла: гомельчанка украла в клубе 60 рублей, а ее опознали
В Гомеле на тематической вечеринке «Девичник» подозреваемую в краже установили благодаря фате,
Вечеринка проходила в одном из развлекательных заведений 8 декабря. На протяжении всей ночи для девушек в фате вход был бесплатным. Как выяснилось позже, воспользовалась этим предложением только 34-летняя гомельчанка.
В разгар вечеринки одна из посетительниц ночного заведения обратилась за помощью к администратору клуба и охране — из ее сумочки, оставленной на барной стойке, пропали 60 рублей.
Сотрудники милиции, изучив записи камер видеонаблюдения, быстро установили подозреваемую. Ею была единственная в заведении обладательница аксессуара невесты. Даме в фате — воспитателю детского сада — пришлось вернуть украденные деньги.
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В Гомеле на тематической вечеринке «Девичник» подозреваемую в краже установили благодаря фате, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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