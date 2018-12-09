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Азаренко пожаловалась на потные бюстгальтеры - многие захотели ей помочь
Виктория Азаренко рассказала об одной из главных проблем, с которыми сталкиваются теннисистки.
«После двухчасовой теннисной тренировки и физической подготовки совершенно точно самое сложное – это снять потный спортивный бюстгальтер. Девчачьи проблемы», –
В комментарии к Вике пришло много помощников.
#1#
«Опубликуй видео этого события, чтобы мы могли помочь советом»
«Я могу помочь»
«Я тоже»
«При всем моем уважении и учитывая твой размер, ты можешь не надевать его»
«Я помогу тебе снять его»
«Спасибо за эту информацию»
«Нужна помощь»
«Пришли этот бюстгальтер мне, пожалуйста»
«Так ты выиграла на этом тай-брейке? Вика – Бюстгальтер – 1:0»
«Нужна помощь?»
«Можно было сделать это в душе:горячая вода – теплая вода (бюстгальтер снимается) – холодная вода»
Кое-кто вспомнил канадку Эжени Бушар, которая часто жалуется на телесные темы.
«Пожалуйста, хватит одной Бушар в теннисе»
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Виктория Азаренко рассказала об одной из главных проблем, с которыми сталкиваются теннисистки.
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