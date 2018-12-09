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Азаренко пожаловалась на потные бюстгальтеры - многие захотели ей помочь

10.12.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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Виктория Азаренко рассказала об одной из главных проблем, с которыми сталкиваются теннисистки.
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«После двухчасовой теннисной тренировки и физической подготовки совершенно точно самое сложное – это снять потный спортивный бюстгальтер. Девчачьи проблемы», – написала лучшая теннисистка в истории Беларуси в твиттере.

В комментарии к Вике пришло много помощников.
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«Опубликуй видео этого события, чтобы мы могли помочь советом»

«Я могу помочь»

«Я тоже»

«При всем моем уважении и учитывая твой размер, ты можешь не надевать его»

«Я помогу тебе снять его»

«Спасибо за эту информацию»

«Нужна помощь»

«Пришли этот бюстгальтер мне,  пожалуйста»

«Так ты выиграла на этом тай-брейке? Вика – Бюстгальтер – 1:0»

«Нужна помощь?»

«Можно было сделать это в душе:горячая  вода – теплая вода (бюстгальтер снимается) – холодная вода»

Кое-кто вспомнил канадку Эжени Бушар, которая часто жалуется на телесные темы.

«Пожалуйста, хватит одной Бушар в теннисе»

 
 
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Виктория Азаренко рассказала об одной из главных проблем, с которыми сталкиваются теннисистки.
 
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