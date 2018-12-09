Азаренко пожаловалась на потные бюстгальтеры - многие захотели ей помочь

написала лучшая теннисистка в истории Беларуси в твиттере. «После двухчасовой теннисной тренировки и физической подготовки совершенно точно самое сложное – это снять потный спортивный бюстгальтер. Девчачьи проблемы», –лучшая теннисистка в истории Беларуси в твиттере.





В комментарии к Вике пришло много помощников.

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«Опубликуй видео этого события, чтобы мы могли помочь советом»





«Я могу помочь»





«Я тоже»





«При всем моем уважении и учитывая твой размер, ты можешь не надевать его»





«Я помогу тебе снять его»





«Спасибо за эту информацию»





«Нужна помощь»





«Пришли этот бюстгальтер мне, пожалуйста»





«Так ты выиграла на этом тай-брейке? Вика – Бюстгальтер – 1:0»





«Нужна помощь?»





«Можно было сделать это в душе:горячая вода – теплая вода (бюстгальтер снимается) – холодная вода»





Кое-кто вспомнил канадку Эжени Бушар, которая часто жалуется на телесные темы.





«Пожалуйста, хватит одной Бушар в теннисе»