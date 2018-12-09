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Все средства хороши: к борьбе с санкциями Дерипаска привлек российских шпионов

10.12.2018 17:28 — Разное | Партизан  
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По крайней мере, это утверждает издание Intelligence Online, специализирующееся на материалах о бизнес-разведке.

Бизнесмен Олег Дерипаска прибег к помощи бывших сотрудников российской разведки со связями в США, чтобы договориться о выводе своих компаний En+ и «Русала» из-под санкций. Об этом сообщает издание Intelligence Online со ссылкой на источники.

По сведениям издания, всё возрастающую роль во взаимодействии En+ с отвечающим за санкции Министерством финансов США играет директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин. Intelligence Online называет его бывшим высокопоставленным сотрудником СВР и отличным стратегом, который хорошо знает механизм работы правительства США. 


По сведениям издания, с 1989 по 1995 годы Фокин работал в Вашингтоне и Сан-Франциско. Консульство России в Сан-Франциско было закрыто в 2017 году. Американские СМИ утверждали, что оно использовалось Россией для шпионажа против США.

Фокин близок к бывшему вице-премьеру, а ныне первому заму главы аппарата правительства Сергею Приходько, который также, как утверждает Intelligence Online, в прошлом работал на СВР.

Сам Фокин в комментариях для британских СМИ отрицал, что работал на российские спецслужбы. По официальным данным, он занимался дипломатической деятельностью.

Помимо Фокина на Дерипаску работают и другие бывшие сотрудники российских разведывательных ведомств, утверждает Intelligence Online. Среди них издание называет экс-агента ГРУ Виктора Бояркина. Он был «многолетним руководителем отдела спецопераций» у Дерипаски, утверждает Intelligence Online, а сейчас помогает российскому бизнесмену в кризисе, вызванном санкциями США. 

В британских СМИ Бояркина называют не иначе как «полковник ГРУ». Бояркин возглавлял службу безопасности «Русала», а потом занял пост советника гендиректора компании.

Кроме того, Intelligence Online напомнило о главе «Базэла» Валерии Печенкине, который прослужил в КГБ, а затем в ФСБ более тридцати лет, и закончил карьеру на посту замдиректора спецслужбы. Он считается одним из близких к президенту России Владимиру Путину силовиков.


Дерипаска и связанные с ним компании попали в «черный список» Минфина США 6 апреля 2018 года. Однако с тех пор Минфин США несколько раз продлял срок, в который американские граждане и структуры должны прекратить взаимодействие с En+, «Русалом» и другими подконтрольными Дерипаске структурами. 

В Вашингтоне снятия санкций добивается лоббистская компания Mercury, работающая в интересах председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера.

Intelligence Online утверждает, что деятельность Mercury заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможный сговор кандидата на пост президента США Дональда Трампа с Москвой. 

Дело в том, что бывший помощник Пола Манафорта — Рик Гейтс — неоднократно общался с сотрудниками Mercury. Манафорт возглавлял предвыборную кампанию Трампа, а до этого работал на Дерипаску.

 
 
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По крайней мере, это утверждает издание Intelligence Online, специализирующееся на материалах о бизнес-разведке.
 
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