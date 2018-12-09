Роналду о слухах про женитьбу: «Пока нет. Я прихожу в церковь, чтобы поблагодарить Бога»









Слухи о венчании распространились после того, как в медиа появилась фотография футболиста со своей девушкой возле одной из церквей Турина.





«Брак? Пока нет. Сейчас я все объясню. Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей.





Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь.





Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет таких планов», – заявил Роналду.





Также португалец рассказал о том, как переживал смерть своего отца.





«Самый тяжелый момент моей жизни – это смерть отца в 2005 году. Тем не менее я уверен, что он сейчас счастлив на небесах, наблюдая за мной. Это был тяжелый момент, но это жизнь. С этим сложно что-либо сделать.





Осознает ли мой сын, что его отец – звезда? Да, он тоже играет за «Ювентус», чувствует давление и ему это нравится.





Иногда он спрашивает меня, можно ли привести домой двух друзей-итальянцев. Я разрешаю, на что он мне отвечает: «Только ты тоже должен быть дома, они хотят сфотографироваться», – рассказал Криштиану.