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Роналду о слухах про женитьбу: «Пока нет. Я прихожу в церковь, чтобы поблагодарить Бога»

10.12.2018 17:20 — Разное | Партизан  
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной Родригес.



Слухи о венчании распространились после того, как в медиа появилась фотография футболиста со своей девушкой возле одной из церквей Турина.

«Брак? Пока нет. Сейчас я все объясню. Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей.

Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь.

Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет таких планов», – заявил Роналду.

Также португалец рассказал о том, как переживал смерть своего отца.

«Самый тяжелый момент моей жизни – это смерть отца в 2005 году. Тем не менее я уверен, что он сейчас счастлив на небесах, наблюдая за мной. Это был тяжелый момент, но это жизнь. С этим сложно что-либо сделать.

Осознает ли мой сын, что его отец – звезда? Да, он тоже играет за «Ювентус», чувствует давление и ему это нравится.

Иногда он спрашивает меня, можно ли привести домой двух друзей-итальянцев. Я разрешаю, на что он мне отвечает: «Только ты тоже должен быть дома, они хотят сфотографироваться», – рассказал Криштиану.

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной Родригес.
 
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