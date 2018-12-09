Отшельница Агафья Лыкова попросила помощи из-за нехватки еды





Гришков рассказал, что женщина позвонила ему и сказала, что у нее «кончается все, кончаются продукты». Он добавил, что после этой фразы связь прервалась.





«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», — отметил тележурналист.





Раньше Лыковой активно помогал теперь уже бывший глава Кузбасса Аман Тулеев, но после его отставки власти перестали помогать ей, а с губернатором Хакасии Виктором Зиминым у нее конфликт. У отшельницы есть спутниковый телефон, и раньше со своими проблемами, даже малозначительными, она звонила сотрудникам МЧС по тревожной линии. Из-за частых звонков спасатели стали игнорировать ее.





Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов. Ее нашла группа советских геологов в Западных Саянах в 1978 году. Тогда женщине было 37 лет и она жила в тайге в изоляции вместе с отцом, сестрой и двумя братьями. Все они уже умерли, и Лыкова живет в лесу в одиночестве.