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Романтика! На Гомельщине бывший зэк пробыл на свободе всего 4 дня

10.12.2018 17:13 — Разное | Партизан  
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А затем с ножом пошёл грабить магазин.

26-летний житель деревни Боровая Житковичского района в своей деревне личность известная. За столь короткий жизненный путь он уже несколько раз успел вступить в конфликт с законом. В основном это были хулиганские проявления. То в магазине стекла побьет, то в сельсовете. За это по решению суда и попадал в места не столь отдаленные.

5 декабря этого года мужчина в очередной раз вышел на свободу. Дома его встретили родственники. Понятное дело, столь значимое событие отметили застольем. В это воскресенье он несколько раз приходил в местный магазин «Галина», где слезно просил заведующую магазином отпустить в долг пару бутылок спиртного. На что получил категоричный отказ. Продавец резонно заметила, что у него нет работы, потому будут деньги, будет и спиртное.

Около 18-ти часов он появился в торговой точке в очередной раз. С той же просьбой. На что получил аналогичный ответ. Тогда посетитель выхватил перед прилавком нож и принялся им размахивать. И даже в этой ситуации продавец и находящаяся в магазине женщина-покупатель пытались его урезонить. Мол, не дури, иди от греха подальше, а то придется вызвать милицию. 


Но когда заведующая магазином пошла в сторону телефона, местный житель тут же бросился к нему, чтоб не позволить сделать звонок. Поняв, что ситуация критичная и неадекватный гость реально готов полоснуть ножом, продавец-таки взяла с полки две бутылки водки и передала тому. «И две пачки сигарет…!», потребовал тот. После чего покинул торговую точку.

Сообщение о разбойном нападении поступило в райотдел милиции практически сразу после ухода рецидивиста. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила того у себя дома. Вместе с братом они успели одну бутылку опорожнить и покурить. 

По факту разбойного нападения Житковичским РОСК возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 207 УК РБ («Разбой») предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
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