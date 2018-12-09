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Студента из Нигерии за организацию незаконной миграции приговорили к двум месяцам ареста
10.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Суд Вороновского района приговорил студента из Нигерии, который помог нарушить госграницу иностранцам, к двум месяцам ареста. Об этом сообщили
Двум своим согражданам он предоставил схему движения через белорусско-литовскую границу, которую выполнил на основе карты из интернета, позже доставил их на такси в район населенного пункта Дотишки Вороновского района, а там показал мигрантам направление движения в сторону Литвы. Нарушителей задержали на территории сопредельного государства. Обвиняемый вину признал. Он признан виновным в содействии деятельности по незаконному выезду из Беларуси иностранных граждан (организация незаконной миграции). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Суд Вороновского района приговорил студента из Нигерии, который помог нарушить госграницу иностранцам, к двум месяцам ареста. Об этом сообщили БЕЛТА в...
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