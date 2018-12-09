«Трясун» за рулём. По дороге в Слуцк водитель демонстрировал несовершеннолетней попутчице гениталии

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Мягко говоря, неприятная ситуация произошла с несовершеннолетней случчанкой, когда девушка возвращалась из Минска домой на попутке.

В конце ноября во второй половине дня М. села в машину к незнакомому человеку. Девушка была уставшая, мужчина предложил ей откинуть кресло, расположиться поудобнее и отдохнуть в пути. В какой-то момент она заметила, что мужчина за рулём во время движения обнажил свои половые органы и совершал руками непристойные действия.

М. испугалась и потребовала остановить машину в Шищицах, после чего вышла и сразу вызвала милицию. При этом регистрационный номер автомобиля она запомнила с ошибкой.

— По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — рассказал заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц.

В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома совместно с сотрудниками уголовного розыска Слуцкого РОВД выяснили, что преступление совершил 56-летний житель Минска, начальник отдела одного из столичных предприятий. Ранее к ответственности за такого рода правонарушения мужчина не привлекался.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 108 УПК Беларуси и водворён в изолятор временного содержания Слуцкого РОВД.



Slutsk-Gorod.by