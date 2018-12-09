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Погода на неделе: похолодает к концу недели

10.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Беларуси в ближайшие дни ожидается облачная погода и мокрый снег, к концу недели похолодает.

Во вторник, 11 декабря, ночью на большей части территории Беларуси, днем в отдельных районах страны пройдут осадки, в основном в виде мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 12 декабря, ночью местами пройдет кратковременный снег. Днем на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, по юго-востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В четверг, 13 декабря, во многих районах страны ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

В пятницу, 14 декабря, на значительной части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температурный фон начнет понижаться: ночью будет 1-7 градусов мороза, днем - от нуля до минус 5 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси в ближайшие дни ожидается облачная погода и мокрый снег, к концу недели похолодает.
 
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