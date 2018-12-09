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Беларусь наладит добычу золота в Судане
10.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь наладит добычу золота в Судане. Об этом договорились Александр Лукашенко и его коллега из восточноафриканской страны Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Политики провели
«С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота», – сказал Лукашенко.
Также президенты договорились создать в Судане машиностроительный центр, где будут собирать белорусские тракторы и МАЗы.
Кроме того, в планах построить сельхозкомплексы по производству молока и мяса и теплицы для выращивания овощей, а белорусские врачи научат суданских коллег сложным нейрохирургическим операциям.
В Беларуси откроется посольство Судана. В свою очередь Минск готов открыть свою дипмиссию в африканской стране.
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Об этом договорились Александр Лукашенко и его коллега из восточноафриканской страны Омар Хасан Ахмед аль-Башир.
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