Беларусь наладит добычу золота в Судане. Об этом договорились Александр Лукашенко и его коллега из восточноафриканской страны Омар Хасан Ахмед аль-Башир. Политики провели переговоры во Дворце Независимости в Минске.

«С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота», – сказал Лукашенко.

Также президенты договорились создать в Судане машиностроительный центр, где будут собирать белорусские тракторы и МАЗы.

Кроме того, в планах построить сельхозкомплексы по производству молока и мяса и теплицы для выращивания овощей, а белорусские врачи научат суданских коллег сложным нейрохирургическим операциям.

В Беларуси откроется посольство Судана. В свою очередь Минск готов открыть свою дипмиссию в африканской стране.