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Семьям с "тунеядцами" не будет оказываться господдержка в строительстве жилья

10.12.2018 18:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, которым семьи  с так называемыми тунеядцами лишаются права на получение господдержки при строительстве жилья.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно подписанному президентом  указу N474 "О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений", с 1 марта 2019 года ограничивается право на получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

"Государственная поддержка не будет оказываться семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике. При этом они будут иметь право повторно обратиться за ее получением, если отпали основания для отнесения их к гражданам, не занятым в экономике", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, документом  увеличивается размер господдержки для некоторых категорий граждан.

В частности, в отношении детей-сирот размер субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам в соответствии увеличивается с 35% до 50%. Для малообеспеченных граждан, осуществляющих строительство жилья и трудовую деятельность в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области, размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам увеличивается на 4 процентных пункта.

Также гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется право на получение субсидии на погашение 50% основного долга по коммерческим кредитам.

Для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, устанавливается первоочередное право на получение государственной поддержки (как это предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих четверых и более несовершеннолетних детей).

Кроме того, продолжили в пресс-службе, президент подписал указ N473 "О долевом строительстве". 

"Документом вводится ряд новых норм. В частности, многодетным семьям предоставлено преимущественное право на получение направлений на долевое строительство одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах", - пояснили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, которым семьи  с так называемыми тунеядцами лишаются права на получение господдержки при...
 
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