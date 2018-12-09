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Россия перебрасывает в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160 – СМИ

10.12.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
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В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие, сообщило в понедельник издание "Вашингтон фри бикон", ссылаясь на неназванных представителей Пентагона.

По словам представителей американского военного ведомства, знакомых с планами перелета российских бомбардировщиков, по крайней мере, два Ту-160 ("Блэкджек" - по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.

Пентагон будет внимательно следить за полетами российских Т-160, которые способны наносить удары с применением крылатых ракет по целям на территории США, отмечает издание, которое известно своими связями с военным ведомством и спецслужбами США.

Между тем, как сообщалось, в понедельник британские и норвежские истребители уже вылетали на сопровождение двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над Северной Атлантикой. По данным западных авиационных ресурсов, российские ракетоносцы летели в юго-западном направлении курсом на Венесуэлу.

В частности, к северо-западу от Шотландии над Атлантикой были зафиксированы два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ - борт RF-94100, несущий имя "Николай Кузнецов", и RF-94108 - "Владимир Судец".

По имеющимся данным, в понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.

Это уже не первый полет российских ракетоносцев в Венесуэлу. В сентябре 2008 года туда также летали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Они провели учения над международными водами вблизи побережья страны.

На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.

 
 
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В Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие, сообщило в понедельник издание "Вашингтон фри бикон",...
 
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