Переработчики РФ предлагают снять эмбарго на поставки рыбы из некоторых стран - Рыбный союз

Рыбоперерабатывающие предприятия, интересы которых отстаивает Рыбный союз, предлагают снять запрет на поставки рыбы из некоторых стран, действующий в РФ с августа 2014 года в рамках контрсанкций.

Как сообщается в пресс-релизе Рыбного союза, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить предприятия сырьем для переработки. Обсуждение этой проблемы в числе других состоялось на общем собрании союза, прошедшем в минувшую пятницу.

"На собрании отмечено, что Минсельхоз недостаточно реагирует на важнейшие для рыбопереработчиков вопросы, например, на предложение снять эмбарго на поставки рыбы из отдельных стран в связи с тем, что импортозамещения на отечественном рынке рыбного сырья не произошло, - говорится в пресс-релизе. - Сегодня свыше двух третей водных биологических ресурсов, выловленных российскими рыбаками, по-прежнему отправляются на экспорт в непереработанном виде, а некоторые виды сырья, например, икру мойвы и трески, филе сельди, вообще не представляется возможным заменить российским аналогом".

"Рыбопереработчики предлагают возможный выход из этой ситуации - создать конкурентную среду, допустив на отечественный рынок иностранных поставщиков рыбного сырья", - сообщается в пресс-релизе.

Это позволит увеличить и производство, и экспорт переработанной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока же, считают в Рыбном союзе, экспортные планы Росрыболовства во многом ориентированы на увеличение экспорта непереработанного рыбного сырья. Теоретически это может привести к снижению потребления рыбы с нынешних около 11 кг до 3 кг на человека в год.

Данные союза по потреблению рыбы расходятся со статистикой, которую дает Росстат (21 кг на человека в год).

"Наши расчеты основаны не на данных об опросе домашних хозяйств, а на статистике вылова рыбы, ее экспорта и импорта, - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. - Они показывают, что на внутреннем рынке остается 1,8 млн тонн рыбы потрошеной, без головы. Именно в таком виде разделки Минздрав берет рыбу для определения нормы потребления. Получается около 11 кг на человека в год".

Рыбный союз в этом году отметил 10-летие. Он объединяет более 30 ведущих компаний в области рыбопереработки, импорта и аквакультуры.