ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переработчики РФ предлагают снять эмбарго на поставки рыбы из некоторых стран - Рыбный союз

10.12.2018 17:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Рыбоперерабатывающие предприятия, интересы которых отстаивает Рыбный союз, предлагают снять запрет на поставки рыбы из некоторых стран, действующий в РФ с августа 2014 года в рамках контрсанкций.

Как сообщается в пресс-релизе Рыбного союза, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить предприятия сырьем для переработки. Обсуждение этой проблемы в числе других состоялось на общем собрании союза, прошедшем в минувшую пятницу.

"На собрании отмечено, что Минсельхоз недостаточно реагирует на важнейшие для рыбопереработчиков вопросы, например, на предложение снять эмбарго на поставки рыбы из отдельных стран в связи с тем, что импортозамещения на отечественном рынке рыбного сырья не произошло, - говорится в пресс-релизе. - Сегодня свыше двух третей водных биологических ресурсов, выловленных российскими рыбаками, по-прежнему отправляются на экспорт в непереработанном виде, а некоторые виды сырья, например, икру мойвы и трески, филе сельди, вообще не представляется возможным заменить российским аналогом".

"Рыбопереработчики предлагают возможный выход из этой ситуации - создать конкурентную среду, допустив на отечественный рынок иностранных поставщиков рыбного сырья", - сообщается в пресс-релизе.

Это позволит увеличить и производство, и экспорт переработанной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока же, считают в Рыбном союзе, экспортные планы Росрыболовства во многом ориентированы на увеличение экспорта непереработанного рыбного сырья. Теоретически это может привести к снижению потребления рыбы с нынешних около 11 кг до 3 кг на человека в год.

Данные союза по потреблению рыбы расходятся со статистикой, которую дает Росстат (21 кг на человека в год).

"Наши расчеты основаны не на данных об опросе домашних хозяйств, а на статистике вылова рыбы, ее экспорта и импорта, - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. - Они показывают, что на внутреннем рынке остается 1,8 млн тонн рыбы потрошеной, без головы. Именно в таком виде разделки Минздрав берет рыбу для определения нормы потребления. Получается около 11 кг на человека в год".

Рыбный союз в этом году отметил 10-летие. Он объединяет более 30 ведущих компаний в области рыбопереработки, импорта и аквакультуры.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбоперерабатывающие предприятия, интересы которых отстаивает Рыбный союз, предлагают снять запрет на поставки рыбы из некоторых стран, действующий в РФ с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доступные знания с уникальным сервисом Складчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика