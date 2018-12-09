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Налоговики напомнили Дедам Морозам про уплату налогов

10.12.2018 19:07 — Разное | Tut.by  
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Белорусам, которые занимаются музыкально-развлекательным обслуживанием праздников или работают тамадой, должны уплачивать единый налог. напоминают налоговики. Это требование касается и тех, кто собирается подработать на утренниках, вечеринках и корпоративах Дедом Морозом или Снегурочкой.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Гражданам, желающим заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративам, — предупреждают налоговики.

Уплатить единый налог нужно тем, кто занимается такими видами деятельности, как:

  • музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;
  • деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;
  • предоставление услуг тамадой;
  • деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
  • фотосъемка, изготовление фотографий;
  • видеосъемка.

Налоговики напоминают, что этой деятельностью можно заниматься без регистрации ИП, но нужно стать на учет в налоговую и уплатить единый налог.

К примеру, в Минске единый налог за услуги, связанные с поздравлением с Новым годом, составляет 92 рубля, за фотосъемку, изготовление фотографий — 110 рублей, а за видеосъемку событий — 126 рублей.

Те, кто не оплатит налог, рискует уплатить его в последующем в пятикратном размере. Сначала при неуплате сбора налоговики попросят возместить его по действующей ставке, а при повторном нарушении — в пятикратном размере.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусам, которые занимаются музыкально-развлекательным обслуживанием праздников или работают тамадой, должны уплачивать единый налог. напоминают налоговики.
 
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