Налоговики напомнили Дедам Морозам про уплату налогов

Белорусам, которые занимаются музыкально-развлекательным обслуживанием праздников или работают тамадой, должны уплачивать единый налог. напоминают налоговики. Это требование касается и тех, кто собирается подработать на утренниках, вечеринках и корпоративах Дедом Морозом или Снегурочкой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Гражданам, желающим заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративам, — предупреждают налоговики.

Уплатить единый налог нужно тем, кто занимается такими видами деятельности, как:

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

предоставление услуг тамадой;

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

фотосъемка, изготовление фотографий;

видеосъемка.

Налоговики напоминают, что этой деятельностью можно заниматься без регистрации ИП, но нужно стать на учет в налоговую и уплатить единый налог.

К примеру, в Минске единый налог за услуги, связанные с поздравлением с Новым годом, составляет 92 рубля, за фотосъемку, изготовление фотографий — 110 рублей, а за видеосъемку событий — 126 рублей.

Те, кто не оплатит налог, рискует уплатить его в последующем в пятикратном размере. Сначала при неуплате сбора налоговики попросят возместить его по действующей ставке, а при повторном нарушении — в пятикратном размере.