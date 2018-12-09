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Налоговики напомнили Дедам Морозам про уплату налогов
Белорусам, которые занимаются музыкально-развлекательным обслуживанием праздников или работают тамадой, должны уплачивать единый налог. напоминают налоговики. Это требование касается и тех, кто собирается подработать на утренниках, вечеринках и корпоративах Дедом Морозом или Снегурочкой.
— Гражданам, желающим заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративам, — предупреждают налоговики.
Уплатить единый налог нужно тем, кто занимается такими видами деятельности, как:
Налоговики напоминают, что этой деятельностью можно заниматься без регистрации ИП, но нужно стать на учет в налоговую и уплатить единый налог.
К примеру, в Минске единый налог за услуги, связанные с поздравлением с Новым годом, составляет 92 рубля, за фотосъемку, изготовление фотографий — 110 рублей, а за видеосъемку событий — 126 рублей.
Те, кто не оплатит налог, рискует уплатить его в последующем в пятикратном размере. Сначала при неуплате сбора налоговики попросят возместить его по действующей ставке, а при повторном нарушении — в пятикратном размере.
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Белорусам, которые занимаются музыкально-развлекательным обслуживанием праздников или работают тамадой, должны уплачивать единый налог. напоминают налоговики.
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